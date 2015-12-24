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Fenerbahçe'de 2015'in son maçı Sivasspor hazırlıkları başladı

Super Lig'in 17. haftasında Medicana Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de hazırlıklar bugün itibari ile başladı

Fenerbahçe'de 2015'in son maçı Sivasspor hazırlıkları başladı
 Super Lig'in 17. haftasında Medicana Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de hazırlıklar bugün itibari ile başladı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında, Medicana Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerindeki antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmanda dün akşamki Antalyaspor maçının on birinde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmaları yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Dar alanda yapılan pas organizasyonlarının ardından, antrenman yine dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyunu terk eden kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın MR'ı çekildi ve tedavisine başlandı. Sakatlığı bulunan diğer oyunculardan Raul Meireles'in tedavisine ülkesinde devam edildi. Alper Potuk ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

Sarı-lacivertliler, Medicana Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın saat 14.00'te yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL
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FenerbahçeSivasspor
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