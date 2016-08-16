Fenerbahçe'de 10 numaralı formayı o giyecek!

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndaki forma göğüs sponsoru Nesine.com'la sponsorluk anlaşması imzaladı. Basın toplantısına takımın yıldız oyuncuları Van Persie, Van der Wiel ve kaptan Volkan Demirel de katıldı.











Öte yandan Fenerbahçe’de 2016-2017 sezonunda futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu. Yeni sezonda en önemli forma değikliği Robin van Persie’de yaşanacak. Hollandalı yıldız isim geçtiğimiz sezon giydiği 11 numaralı formaya veda etti. Sarı-lacivertli ekipte geçtiğimiz sezon Diego Ribas’ın giydiği 10 numaralı forma Brezilyalı oyuncunun ayrılmasının ardından boşa çıkmıştı.

Fenerbahçe’deki ilk sezonunda 11 numaralı forma ile mücadele eden Uçan Hollandalı yeni sezonda 10 numaralı formayı terletecek.











