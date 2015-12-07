Fenerbahçe - Celtic UEFA Avrupa Ligi Karşılaşmasının Hakemleri Belli Oldu

Fenerbahçe'nin Perşembe gecesi 20:00 da başlayacak olan tamam mı devam mı niteliği taşıyan son UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının hakemleri belli oldu, UEFA hakem heyetinin atadığı hakem Belçikalı Serge Gumienny oldu, Serge Gumienny orta hakem olarak düdük calacağı maçta yardımcıları ise Thibaud Nijssen ve Jimmy Cremers olacak 4. hakem olarak da Dirk Gilon görev yapacak

07 Aralık 2015 Pazartesi 13:57