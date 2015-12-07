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Fenerbahçe - Celtic UEFA Avrupa Ligi Karşılaşmasının Hakemleri Belli Oldu
Fenerbahçe'nin Perşembe gecesi 20:00 da başlayacak olan tamam mı devam mı niteliği taşıyan son UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının hakemleri belli oldu, UEFA hakem heyetinin atadığı hakem Belçikalı Serge Gumienny oldu, Serge Gumienny orta hakem olarak düdük calacağı maçta yardımcıları ise Thibaud Nijssen ve Jimmy Cremers olacak 4. hakem olarak da Dirk Gilon görev yapacak
07 Aralık 2015 Pazartesi 13:57
Fenerbahçe'nin Perşembe gecesi 20:00 da başlayacak olan tamam mı devam mı niteliği taşıyan son UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının hakemleri belli oldu, UEFA hakem heyetinin atadığı hakem Belçikalı Serge Gumienny oldu, Serge Gumienny orta hakem olarak düdük calacağı maçta yardımcıları ise Thibaud Nijssen ve Jimmy Cremers olacak 4. hakem olarak da Dirk Gilon görev yapacak
UEFA Avrupa Ligi A Grubu 6. ve son maçında Fenerbahçe ile İskoçya temsilcisi Celtic arasında oynanacak müsabakanın hakemleri belli oldu.
UEFA Hakem Heyeti'nin yaptığı belirlemeye göre 10 Aralık Perşembe günü TSİ 20.00'de Kadıköy'deki Ülker Fenerbahçe Stadı'nda oynanacak maçta Belçika Futbol Federasyonu'ndan Serge Gumienny düdük çalacak.
Serge Gumienny'in yardımcılıklarını Jimmy Cremers ve Thibaud Nijssen yaparken, Dirk Gilon ise 4. hakem olarak görev yapacak.
Müsabakanın ekstra yardımcı hakemlikleri ise Bart Vertenten ve Wim Smet.
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Anahtar Kelimeler:FenerbahçeCelticHakem
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