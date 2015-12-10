Fenerbahçe - Celtic Maçına Doğru

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, A Grubu'ndaki altıncı ve son maçında bugün İskoçya'nın Celtic takımı ile karşılaşacak. Grupta ilk oynanan maçta rakibi ile deplasmanda 2-2 berabere kalan temsilcimiz rakibini yenerek grubu lider tamamlamayı hedefliyor.



Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak ve tivibuSpor'dan naklen ekranlara gelecek karşılaşmayı Belçika Futbol Federasyonu'ndan Serge Gumienny yönetecek.

Temsilcimiz sarı lacivertlilerin 8 puanla ikinci sırada olduğu grupta, Molde 10 puanla lider, Ajax 6 puanla üçüncü, Celtic ise 2 puanla son sırada bulunuyor. Fenerbahçe'ye beraberlik bir üst tur için yetecek.

Fenerbahçe'nin Celtic'i, Ajax'ın da Molde'yi yenmesi durumunda temsilcimiz sarı lacivertli ekip A Grubu'nu lider bitirecek. Fenerbahçe'nin yenilip ve Ajax'ın da evinde oynayacağı maçta Molde'yi yenmesi halindeyse temsilcimiz Fenerbahçe grubu 8 puanla 3. sırada tamamlayacak ve turnuvaya veda edecek.

AVRUPA'DA 200. RANDEVU HEYECANI

Bu arada, Fenerbahçe, Celtic maçıyla Avrupa arenasındaki 200. maçına çıkacak. Avrupa'da farklı kulvarlarda bugüne kadar çıktığı 199 maçın 71'ini kazanan sarı lacivertli temsilcimiz, 88 maçta sahadan mağlup ayrılırken, 40 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe, Avrupa arenasında oynadığı bu 199 maçta rakip fileleri 247 kez havalandırdı, kalesinde ise 302 gol gördü.





MUHTEMEL 11'LER

Bu arada Fenerbahçe'de Raul Meireles sakatlığı nedeniyle, Simon Kjaer ve Luis Nani ise cezaları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Sakatlıkları bulunan Robin van Persie ve Volkan Şen'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Ancak iki futbolcunun da ilk 11'de yer alması beklenmiyor.

Celtic'te ise sakatlıkları bulunan Scott Brown ve Charlie Mulgrew ile kadrodışı olan Antony Stokes karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe ile İskoç ekibi Celtic arasında oynanacak maçta takımların muhtemel 11'leri ise şöyle:

Stat: Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Serge Gumienny, Jimmy Cremers, Thibaud Nijssen (Belçika Futbol Federasyonu)

Fenerbahçe: Ribeiro Fabiano, Gökhan Gönül, Bruno Alves, Abdoulaye Ba, Hasan Ali Kaldırım (Caner Erkin), Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper Potuk, Lazar Markovic, Diego Ribas, Jose Fernandao

Celtic: Craig Gordon, Mikael Lustig, Dedryck Boyata, Jozo Simunovic, Kieran Tierney, Nir Bitton, Stefan Johansen, Scott Allan, Tom Rogic, Callum McGregor, Leigh Griffiths.