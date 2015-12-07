Fenerbahçe - Celtic Maçı Ne Zaman Hangi Kanalda Şifreli mi?

UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında son haftaya giriliyor. Fenerbahçe Celtic maçı ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Son olarak Norveç'te Molde'yi deviren Fenerbahçe için 1 puan yeterli olacak. Peki, Fenerbahçe Celtic maçı ne zaman, saat kaçta olacak?

UEFA Avrupa Ligi A grubu maçında Fenerbahçe Celtic ile karşılaşacak. Molde'yi Norveç'te 2-0'lık skorla deviren Fenerbahçe son maça avantajlı çıkıyor. Fenerbahçe Celtic karşılaşmasından 1 puan aldığı taktirde, UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselmeye hak kazanacak. Peki, Celtic Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta olacak?

MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

Maç: Fenerbahçe - Celtic

Tarih: 10 Aralık 2015

Kanal: Tivibu Spor



Saat: 20.00

1 PUAN YETERLİ OLACAK

Molde galibiyetiyle puanını 8'e yükselten Fenerbahçe, Ajax'ın 88. dakikada atılan golle Celtic deplasmanından galibiyetle dönmesiyle tur şansını son haftaya bıraktı. Eğer Celtic - Ajax maçı berabere bitseydi, Fenerbahçe son maçlara girilmeden bir üst tura çıkmayı garantileyecekti. Ancak Fenerbahçe'nin Celtic karşısında en az 1 puan alması da temsilcimizin son 32 turuna kalmasına yetecek.

NANİ VE KJAER MAÇTA YOK

Fenerbahçe'nin sürpriz yaşamak istemediği bu önemli mücadelede Molde deplasmanında sarı kart gören Luis Nani ve Simon Kjaer cezalı duruma düşmelerinden ötürü oynayamayacaklar.