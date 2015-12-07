Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fenerbahçe - Celtic Maçı Ne Zaman Hangi Kanalda Şifreli mi?
Fenerbahçe Celtic ile oynayacağı maçtan 1 puan alması halinde bir üst tura yükselecek, grubun zayıf takımı karşısında galibiyete yakın olan temsilcimizde iki oyuncu cezalı durumda, son oynanan karşılaşmada sarı kart cezalısı durumuna düşen Luis Nani ve Simon Kjaer bu karşılaşmada yer alamayacak, karşılaşma 10 Aralık Perşembe günü saat 20:00'da başlayacak ve Tivibu Spor'da şifreli olarak yayınlanacak
07 Aralık 2015 Pazartesi 11:10
Fenerbahçe Celtic ile oynayacağı maçtan 1 puan alması halinde bir üst tura yükselecek, grubun zayıf takımı karşısında galibiyete yakın olan temsilcimizde iki oyuncu cezalı durumda, son oynanan karşılaşmada sarı kart cezalısı durumuna düşen Luis Nani ve Simon Kjaer bu karşılaşmada yer alamayacak, karşılaşma 10 Aralık Perşembe günü saat 20:00'da başlayacak ve Tivibu Spor'da şifreli olarak yayınlanacak
UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında son haftaya giriliyor. Fenerbahçe Celtic maçı ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Son olarak Norveç'te Molde'yi deviren Fenerbahçe için 1 puan yeterli olacak. Peki, Fenerbahçe Celtic maçı ne zaman, saat kaçta olacak?
UEFA Avrupa Ligi A grubu maçında Fenerbahçe Celtic ile karşılaşacak. Molde'yi Norveç'te 2-0'lık skorla deviren Fenerbahçe son maça avantajlı çıkıyor. Fenerbahçe Celtic karşılaşmasından 1 puan aldığı taktirde, UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselmeye hak kazanacak. Peki, Celtic Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta olacak?
MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA
Maç: Fenerbahçe - Celtic
Tarih: 10 Aralık 2015
Kanal: Tivibu Spor
Saat: 20.00
1 PUAN YETERLİ OLACAK
Molde galibiyetiyle puanını 8'e yükselten Fenerbahçe, Ajax'ın 88. dakikada atılan golle Celtic deplasmanından galibiyetle dönmesiyle tur şansını son haftaya bıraktı. Eğer Celtic - Ajax maçı berabere bitseydi, Fenerbahçe son maçlara girilmeden bir üst tura çıkmayı garantileyecekti. Ancak Fenerbahçe'nin Celtic karşısında en az 1 puan alması da temsilcimizin son 32 turuna kalmasına yetecek.
NANİ VE KJAER MAÇTA YOK
Fenerbahçe'nin sürpriz yaşamak istemediği bu önemli mücadelede Molde deplasmanında sarı kart gören Luis Nani ve Simon Kjaer cezalı duruma düşmelerinden ötürü oynayamayacaklar.
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:FenerbahçeLuis NaniSimon KjaerCeltic
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.