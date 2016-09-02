Fenerbahçe bunu hep yapıyor! Son hafta...

Fenerbahçe, son 11 sezonun transfer dönemlerinin bitmesine az bir süre kala 18 futbolcu transferi yaptı. Sarı-lacivertliler bu 18 ismin 13'ünü birinci, 5'ini ise ikinci transfer ve tescil döneminin kapanmasına az bir süre kala gerçekleştirdi. Bu isimlerden 16'sının yabancı futbolcu olması ise dikkati çekti.

Fenerbahçe, bu sürede UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerine transferleri yetiştirmekte zorlandı.

Sarı-lacivertlilerin, son 11 sezonda Şampiyonlar Ligi'ne giremedikten sonra tam 11 futbolcu transferi yapması dikkatten kaçmadı.