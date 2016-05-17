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Fenerbahçe Bruno Alves’i Affetti!
Fenerbahçe antrenman sırasında arkadaşlarına karşı olumsuz tutumlarından dolayı kadro dışı bıraktığı Bruno Alves’i affetti. Detaylar haberimizde.
17 Mayıs 2016 Salı 12:54
Fenerbahçe'de süresiz kadro dışı bırakılan Bruno Alves; teknik direktör Vitor Pereira ve Uygar Mert'ten özür dilemesi üzerine affedildi.
Portekizli futbolcu, ligin 33. haftasındaki Gençlerbirliği maçının son antrenmanında genç oyuncu Uygar Mert Zeybek'e sert girince hem başta yerliler olmak üzere takım arkadaşlarından hem de teknik direktör Vitor Pereira'dan sert tepki görmüştü. Gerginliğin büyümesi üzerine Bruno Alves, Pereira'nın kararıyla maç kadrosundan çıkarılmış ardından da süresiz kadro dışı bırakılmıştı.
Alves takımla birlikte çalıştı
Fenerbahçe, 1 günlük iznin ardından bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı. Affedilen Bruno Alves takımla birlikte çalıştı.
Gençlerbirliği maçında forma giyen oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman yine dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlar ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Luis Nani ve Simon Kjaer, özel program dâhilinde çalışırken, Volkan Demirel ve Uygar Mert Zeybek tedavi ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.
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