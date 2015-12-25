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Fenerbahçe Brezilyalı Dudu için 7.5 Milyon Euroyu gözden çıkardı

Fenerbahçe spor kulübü Brezilya takımlarından Palmeiras'da forma giyen 23 yaşındaki Dudu için 7.5 milyon Euro teklif etti, fakat Brezilya temsilcisi bu miktarı düşük bulduğu iddia ediliyor

Fenerbahçe Brezilyalı Dudu için 7.5 Milyon Euroyu gözden çıkardı
 Fenerbahçe spor kulübü Brezilya takımlarından Palmeiras'da forma giyen 23 yaşındaki Dudu için  7.5 milyon Euro teklif etti, fakat Brezilya temsilcisi bu miktarı düşük bulduğu iddia ediliyor
Brezilya basınında yer alan habere göre sarı lacivertli ekip, Palmeiras forması giyen kanat oyuncusu Dudu için kulübüne 7.5 milyon Euroluk bir teklifte bulundu. Bu teklifi yeterli bulmayan Palmeiras yönetiminin ise 23 yaşındaki oyuncuyu takımda tutma kararı aldığı belirtildi.

Bu sezon 28 maçta forma giyen Dudu 10 gol, 7 asistlik bir performans sergilemişti.

Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi 31 Aralık 2018 tarihinde sona eriyor.

Son dönemde Fenerbahçe’nin kadrosuna bir forvet transfer edeceği haberleri medyada geniş yer bulmaktaydı. Fakat Nani, Markovic, Alper, Volkan gibi isimlerin bulunduğu kanat bölgesiyle ilgili böyle bir transfer iddiasının ortaya atılması oldukça şaşırtıcı.
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