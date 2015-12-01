Fenerbahçe Beşiktaş'a kaptırdığı liderliği geri aldı!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, evinde ağırladığı ezeli rakibi Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.



Bu sonuçla Beşiktaş'tan liderliği devralan Fenerbahçe, Süper Lig'de aradan geçen 8 hafta sonra lider oldu.



En son 5.haftayı lider olarak tamamlayan sarı lacivertliler 6. hafta itibariyle Beşiktaş'a kaptırdığı liderliği ezeli rakibinden geri almış oldu.



Son 6 haftayı lider kapatan Beşiktaş ise 10 hafta sonra ligde aldığı Akhisar Belediyespor mağlubiyetiyle 2. sıraya düştü.



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