Fenerbahçe Beşiktaş'a kaptırdığı liderliği geri aldı!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, evinde ağırladığı ezeli rakibi Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Beşiktaş'tan liderliği devralan Fenerbahçe, Süper Lig'de aradan geçen 8 hafta sonra lider oldu.
En son 5.haftayı lider olarak tamamlayan sarı lacivertliler 6. hafta itibariyle Beşiktaş'a kaptırdığı liderliği ezeli rakibinden geri almış oldu.
Son 6 haftayı lider kapatan Beşiktaş ise 10 hafta sonra ligde aldığı Akhisar Belediyespor mağlubiyetiyle 2. sıraya düştü.
İŞTE SPOR TOTO SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU...
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, evinde ağırladığı ezeli rakibi Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.