Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fenerbahçe Beşiktaş'a kaptırdığı liderliği geri aldı!

Trabzonspor mağlup eden sarı lacivertliler 6. hafta itibariyle Beşiktaş'a kaptırdığı liderliği ezeli rakibinden geri aldı.

Fenerbahçe Beşiktaş'a kaptırdığı liderliği geri aldı!

 Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, evinde ağırladığı ezeli rakibi Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Beşiktaş'tan liderliği devralan Fenerbahçe, Süper Lig'de aradan geçen 8 hafta sonra lider oldu.

En son 5.haftayı lider olarak tamamlayan sarı lacivertliler 6. hafta itibariyle Beşiktaş'a kaptırdığı liderliği ezeli rakibinden geri almış oldu.

Son 6 haftayı lider kapatan Beşiktaş ise 10 hafta sonra ligde aldığı Akhisar Belediyespor mağlubiyetiyle 2. sıraya düştü.

İŞTE SPOR TOTO SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU...



İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBeşiktaşTrabzonsporSpor Toto Süper LigSüper LigSüper Toto Süper Lig Puan Durumu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.