Fenerbahçe - Başakşehir Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda - Fenerbahçe - Başakşehir maçı golleri özeti

Oynadığı Gaziantepspor maçını berabere bitirerek 2 puan bırakan Fenerbahçe'de moraller bozuk, hafta içi Saracoğlu'nda Celtic ile karşılaşacak olan Fenerbahçe sonrasında yine evinde Başakşehir'i ağırlayacak, bu heyecan dolu karşılaşmayı 13 Aralık Pazar günü saat 19:00 da LigTV ekranlarında şifreli olarak izleyebileceksiniz

07 Aralık 2015 Pazartesi 17:40