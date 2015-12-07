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Fenerbahçe - Başakşehir Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda - Fenerbahçe - Başakşehir maçı golleri özeti
Oynadığı Gaziantepspor maçını berabere bitirerek 2 puan bırakan Fenerbahçe'de moraller bozuk, hafta içi Saracoğlu'nda Celtic ile karşılaşacak olan Fenerbahçe sonrasında yine evinde Başakşehir'i ağırlayacak, bu heyecan dolu karşılaşmayı 13 Aralık Pazar günü saat 19:00 da LigTV ekranlarında şifreli olarak izleyebileceksiniz
07 Aralık 2015 Pazartesi 17:40
Oynadığı Gaziantepspor maçını berabere bitirerek 2 puan bırakan Fenerbahçe'de moraller bozuk, hafta içi Saracoğlu'nda Celtic ile karşılaşacak olan Fenerbahçe sonrasında yine evinde Başakşehir'i ağırlayacak, bu heyecan dolu karşılaşmayı 13 Aralık Pazar günü saat 19:00 da LigTV ekranlarında şifreli olarak izleyebileceksiniz
Fenerbahçe – Medipol Başakşehir maç bileti fiyatları açıklandı. 13 Aralık 2015 tarihinde FB ŞÜKRÜ SARACOĞLU Stadyumu’nda oynanacak maç için biletler satışa çıktı.
Bilet satışlarında öncelikli dönem olacaktır;RADYODAN CANLI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
09.09.2015 Çarşamba Günü / Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilcileri (en fazla 2 Bilet)
13.09.2015 Pazar Günü / Premium Kart sahipleri, FB Kart sahipleri ve Fenercell Aboneleri (1 adet bilet)
17.09.2015 Perşembe Günü ise Genel satışa çıkarılacaktır.
Ev sahibi takım tribünleri bilet satışları, maç gününe kadar sadece Fenerbahçe Passolig kartı sahiplerine yapılacaktır.
Ev sahibi takım tribünleri biletleri, maç günü misafir takım kart sahipleri hariç tüm kart sahiplerine satışa sunulacaktır.
KategoriBilet Fiyatı
1. Kategori355,00 TL
2. Kategori340,00 TL
3. Kategori300,00 TL
4. Kategori250,00 TL
5. Kategori170,00 TL
6. Kategori105,00 TL
Misafir105,00 TL
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