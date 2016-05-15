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Fenerbahçe Avrupa’yı Ateşe Verecek!
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı oynayacağı final maçında Avrupa’yı yakmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe CSKA Moskova maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta! Ayrıntılar haberimizde.
15 Mayıs 2016 Pazar 10:25
Fenerbahçe CSKA Moskova Euroleague finaliyle birlikte Avrupada basketbolun1 numarası belli olacak.
Tarihinde 2. kez Euroleague'de Final Four'a kalan ve bu sezon ilk kez final oynama başarısı gösteren Fenerbahçe, CSKA Moskova karşısında galip galip kupayla birlikte yurda dönmek istriyor.
FENERBAHÇE CSKA MOSKOVA MAÇI SAAT KAÇTA?
Basketbolda THY Avrupa Ligi finalinde Fenerbahçe CSKA Moskova arasında oynanacak tarihi maç, 15 Mayıs Pazar (bugün) Mercedes-Benz Arena'da TSİ 21.00'de oynanacak. Karşılaşma, Lig Tv kanalından canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇELİ YILDIZLAR İLK PEŞİNDE!
Fenerbahçe, CSKA Moskova karşısında galibiyete uzanması halinde tarihinde ilk kez Euroleague kupasını müzesine götürecek. Bu aynı zamanda Türk takımları için de bir ilk olacak.
Ayrıca, Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan 11 oyuncu, kariyerlerinde ilk kez Avrupa şampiyonluğ yaşamış olacak. Sarı-Lacivertlilerde daha önce Kostas Sloukas ve Pero Antic 2'şer kez Olympiakos'la Euroleague'i kazanmıştı. Bir diğer oyuncu Ricky Hickman ise, Maccabi formasıyla Euroleague sevinci yaşamıştı.
EUROLEAGUE CANAVARI OBRADOVİC
Fenerbahçe'nin Euroleague'de 2 yıldır üst üste Final-Four oynamasında büyük pay sahibi olan Zeljko Obradovic, kariyerinin 10. Euroleague finalini oynayacak. Bugüne kadar çıktığı 9 finalin 8'ini kazanarak, Euroleague'de en fazla şampiyonluk yaşayan koç unvanın sahibi olan Obradovic, CSKA Moskova'ya karşı oynadığı 2 finalden de zaferle ayrılmıştı.
Turnuvanın düzenlendiği Berlin ise Obradovic için ayrı bir önem taşıyor. Tecrübeli çalıştırıcı Panathinaikos'un başında 2009 yılında yine Berlin'de Mercedes-Benz Arena'da oynanan final maçında CSKA Moskova'yı yenerek kupayı havaya kaldırmıştı. Daha önce Panathinaikos'la 5, Partizan, Real Madrid ve Joventut Badalona'yla birer kez kupayı havaya kaldıran Obradovic, 3. sezonunun geçirdiği Fenerbahçe'yle 9. şampiyonluk sevincini yaşamak için mücadele edecek.
CSKA MOSKOVA 8 YILLIK HASRETİNİ SONLANDIRMAK İSTİYOR
Avrupa basketbolunun ekonomik açıdan en güçlü kulübü CSKA Moskova, 8 yıl aradan sonra kupaya ulaşma istiyor. Yarı finalde aynı ülkenin takımı Lokomotiv Kuban'ı rahat geçen ve her yıl büyük yatırımlar yaparak önemli yıldızları kadrosuna katan Rus ekibi toplam 6 kez kazandığı kupaya 8 yıldır hasret kaldı. Avrupa Ligi'nde 13. kez final heyecanı yaşayacak CSKA Moskova, 1960, 1963, 1969, 1971, 2006 ve 2008 yıllarında kupayı müzesine götürmeyi başardı. CSKA Moskova, Avrupa basketbolunun en önemli kupasını 1965, 1970, 1973, 2007, 2009 ve 2012 olmak üzere 6 kez de finalde kaybetti.
YILDIZLAR TOPLULUĞU
CSKA Moskova kadrosunda çok fazla yıldız ismi barındırıyor. Rus ekibinin kadrosunda Avrupa'nın en önemli iki oyun kurucusu Sırp Milos Teodosic ile Fransız Nando de Colo bulunuyor. Bu sezon Avrupa Ligi'nin En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilen Fransız yıldız De Colo takımın en önemli kozu olarak dikkat çekiyor. Yarı finalde Lokomotiv Kuban potasına 30 sayı göndererek, Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'de bir maçta en fazla sayı atan 9. oyuncu unvanını elde eden De Colo, finalde takımının en önemli silahı olacak. Nando De Colo bu sezon ortalama 19.3 sayıyla Avrupa Ligi'nin en fazla sayı atan oyuncusu olarak da ön plana çıktı. Hücum gücü çok yüksek olan CSKA Moskova'nın, savunmacıları da takıma önemli katkı veriyor. Takımın ABD'li yıldızı Kyle Hines, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa Ligi'nin en iyi savunmacısı seçilmeyi başardı.
TEODOSİC, ŞEYTANIN BACAĞINI KIRMAK İSTİYOR!
CSKA Moskova'nın Sırp yıldızı Milos Teodosic, final şansızlığını Fenerbahçe karşısında yenmek istiyor. Hem milli takım hem de kulüp takımlarıyla birçok kez final oynayan Teodosic'in henüz uluslararası kupası bulunmuyor. Kariyerinde 7. kez Dörtlü Final oynayan Teodosic, Avrupa Ligi'ni iki kez finalde kaybetti. Sırp oyuncu, milli takımıyla da şansızlığını yenemedi. Teodosic, ülkesiyle 2009 Avrupa Basketbol Şampiyonası ve 2014 FIBA Dünya Kupası'nda final oynamasına rağmen kupayı kazanamadı. Uluslararası arenada 5. kez final oynayacak olan Sırp yıldız, bu kez şeytanın bacağını kırmak için mücadele edecek.
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