Fenerbahçe Avrupa’yı Ateşe Verecek!

EUROLEAGUE CANAVARI OBRADOVİC

Fenerbahçe'nin Euroleague'de 2 yıldır üst üste Final-Four oynamasında büyük pay sahibi olan Zeljko Obradovic, kariyerinin 10. Euroleague finalini oynayacak. Bugüne kadar çıktığı 9 finalin 8'ini kazanarak, Euroleague'de en fazla şampiyonluk yaşayan koç unvanın sahibi olan Obradovic, CSKA Moskova'ya karşı oynadığı 2 finalden de zaferle ayrılmıştı.

CSKA MOSKOVA 8 YILLIK HASRETİNİ SONLANDIRMAK İSTİYOR

YILDIZLAR TOPLULUĞU

CSKA Moskova kadrosunda çok fazla yıldız ismi barındırıyor. Rus ekibinin kadrosunda Avrupa'nın en önemli iki oyun kurucusu Sırp Milos Teodosic ile Fransız Nando de Colo bulunuyor. Bu sezon Avrupa Ligi'nin En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilen Fransız yıldız De Colo takımın en önemli kozu olarak dikkat çekiyor. Yarı finalde Lokomotiv Kuban potasına 30 sayı göndererek, Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'de bir maçta en fazla sayı atan 9. oyuncu unvanını elde eden De Colo, finalde takımının en önemli silahı olacak. Nando De Colo bu sezon ortalama 19.3 sayıyla Avrupa Ligi'nin en fazla sayı atan oyuncusu olarak da ön plana çıktı. Hücum gücü çok yüksek olan CSKA Moskova'nın, savunmacıları da takıma önemli katkı veriyor. Takımın ABD'li yıldızı Kyle Hines, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa Ligi'nin en iyi savunmacısı seçilmeyi başardı.

Avrupa basketbolunun ekonomik açıdan en güçlü kulübü CSKA Moskova, 8 yıl aradan sonra kupaya ulaşma istiyor. Yarı finalde aynı ülkenin takımı Lokomotiv Kuban'ı rahat geçen ve her yıl büyük yatırımlar yaparak önemli yıldızları kadrosuna katan Rus ekibi toplam 6 kez kazandığı kupaya 8 yıldır hasret kaldı. Avrupa Ligi'nde 13. kez final heyecanı yaşayacak CSKA Moskova, 1960, 1963, 1969, 1971, 2006 ve 2008 yıllarında kupayı müzesine götürmeyi başardı. CSKA Moskova, Avrupa basketbolunun en önemli kupasını 1965, 1970, 1973, 2007, 2009 ve 2012 olmak üzere 6 kez de finalde kaybetti.