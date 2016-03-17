Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti

Braga: 4 - Fenerbahçe: 1
Stat: Municipal
Hakemler: Ivan Bebek, Tomislav Petrovic, Miro Grgic (Hırvatistan)
Braga: Matheus, Baiano, Andre Pinto, Boly, Goiano, Josue, Mauro, Vukcevic, Rafa Silva, Stoiljkovic, Ahmed Hassan
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Alves, Kjaer, Caner Erkin, Mehmet Topal, De Souza, Nani, Alper Potuk, Diego, Van Persie
Goller: Dk. 11 Ahmed Hassan, Dk. 69 Josue (penaltıdan), Dk. 74 Stojiljkovic, Dk. 83 Rafa Silva (Braga), Dk. 45+3 Alper Potuk Dk. 90+7 Volkan Şen (Fenerbahçe)
Kırmızı kartlar: Dk. 66 Mehmet Topal, Dk. 87 Alper Potuk (Fenerbahçe)
:: :: NOTLAR :: :: NOTLAR :: :: NOTLAR :: ::
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Portekiz deplasmanında Braga karşısında takımını 4 değişiklik yaparak sahaya sürdü.
Municipal Stadı'nda oynanan maçta Pereira, Spor Toto Süper Lig'de 1-0 kazandıkları Kayserispor karşılaşmasında oynattığı Hasan Ali Kaldırım, Michal Kadlec, Volkan Şen ve Jose Fernandao'yu yedek soyundurdu.
Portekizli teknik adam bu futbolcuların yerine Caner Erkin, Mehmet Topal, Alper Potuk ve Robin van Persie'yi ilk 11'de şans tanıdı.
- Volkan Şen yedek kaldı
Sarı-lacivertlilerin kanat oyuncusu Volkan Şen, formasını Alper Potuk'a kaptırdı.
Ligde ve Avrupa'da oynanan son 11 maçta ilk 11'de sahaya çıkan Volkan'ın yerine, Kayserispor karşılaşmasında cezalı olduğu için oynayamayan Alper Potuk forma giydi.
Bir diğer kanat oyuncusu Lazar Markovic ise sakatlığından dolayı Portekiz'e getirilmedi.
Volkan Şen'in yanı sıra, Fabiano Ribeiro, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Fernandao, Kadlec ve Raul Meireles de yedek kulübesinde oturdu.
- Diego'nun cezası bitti
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Diego Ribas, UEFA'dan aldığı 3 maçlık cezayı tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde tekrar formasına kavuştu.
Celtic karşısında gördüğü kırmızı karttan sonra aldığı 3 maç cezayı, Lokomotiv Moskova maçlarıyla ilk Braga karşılaşmasında çeken Brezilyalı futbolcu, kritik mücadele ilk 11'de forma şansı buldu.
- Gökhan Gönül yetişemedi
Fenerbahçe'nin milli sağ beki Gökhan Gönül, sakatlığından dolayı Braga'yla yapılan rövanş maçında da oynayamadı.
Kaburgasında kırık bulunan Gökhan, Süper Lig'de 29 Şubat'ta oynanan Beşiktaş derbisinden sonraki maçlarda sakatlığından ötürü forma giyemedi.
Takımın yaptığı son iki çalışmaya katılmasına rağmen Gökhan, Braga rövanşına da yetişemedi. Gökhan'ın yerine yine Şener Özbayraklı forma giydi.
- Fenerbahçeli taraftarlardan maça ilgi
Fenerbahçeli taraftarlar maça ilgi göstererek kendileri için ayrılan deplasman tribününün tamamına yakınını doldurdu.
Avrupa'dan ve Türkiye'den Portekiz'e gelen sarı-lacivertli taraftarlar, gün boyu Braga sokaklarında tezahüratlar yaptı. Statta da bine yakın Fenerbahçeli taraftar yer aldı.
Sarı-lacivertli taraftarlar Ankara'da geçen hafta sonu yaşanan terör saldırısına da tepkisiz kalmadı. Taraftarlar sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Türkiye" tezahüratlarında bulundu.
Bragalı taraftarlar ise stadı dolduramadı. Toplam 30 bin kapasitesi bulunan statta yer alan iki tribünün de büyük bir bölümü boş kaldı.
:: MAÇTAN DAKİKALAR ::
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe ile Portekiz ekibi Braga arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
Karşılaşmaya tutuk başlayan Fenerbahçe, 11. dakikada Ahmed Hassan'ın golüyle yenik duruma düştü. Bu golle ilk maçtaki 1-0'lık avantajını kaybeden sarı-lacivertliler, yediği golden sonra kontrolü eline aldı. Genel olarak topun hakimi olan sarı-lacivertliler, 45+1. dakikada Alper Potuk'la aradığı golü buldu. Sarı-lacivertliler 1-1'lik skorla devreye büyük bir avantajla girdi.
Çeyrek finale yükselmek için mutlaka gol bulması gereken Braga, taraftarının desteğini arkasına alarak maça başladı. Portekiz ekibi, Fenerbahçe savunmasının bir anlık konsantrasyon eksikliğini 11. dakikada Ahmed Hassan'la cezalandırdı ve öne geçti. Golden sonra önemli bir atak gerçekleştiremeyen Braga, ilk yarının sonunda Alper'in golüne engel olamadı.
1. dakikada Alper Potuk'un ceza sahasına girmeden sol çaprazdan çektiği şutta top, savunmaya çarparak az farkla üstten kornere gitti.
11. dakikada Braga öne geçti. Vukcevic'in orta sahadan gönderdiği ara pasta Ahmed Hassan, kaleci Volkan Demirel'le karşı karşıya kaldı. Ahmed Hassan, ceza alanı yayı içinde bekletmeden vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi: 1-0.
44. dakikada De Souza'nın sarı kart görmesine itiraz eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Perreira, hakem Ivan Bebek tarafından tribüne gönderildi.
45+1. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Nani'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topa Van Persie kafayla vurdu ve meşin yuvarlak Boly'den sekerek arka direkte Alper Potuk'un önünde kaldı. Alper, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-1.
İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Stat: Municipal
Hakemler: Ivan Bebek, Tomislav Petrovic, Miro Grgic (Hırvatistan)
Braga: Matheus, Baiano, Andre Pinto, Boly, Goiano, Josue, Mauro, Vukcevic, Rafa Silva, Stoiljkovic, Ahmed Hassan
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Alves, Kjaer, Caner Erkin, Mehmet Topal, De Souza, Nani, Alper Potuk, Diego, Van Persie
Goller: Dk. 11 Ahmed Hassan, Dk. 69 Josue (penaltıdan), Dk. 74 Stojiljkovic, Dk. 83 Rafa Silva (Braga), Dk. 45+3 Alper Potuk Dk. 90+7 Volkan Şen (Fenerbahçe)
Kırmızı kartlar: Dk. 66 Mehmet Topal, Dk. 87 Alper Potuk (Fenerbahçe)
:: :: NOTLAR :: :: NOTLAR :: :: NOTLAR :: ::
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Portekiz deplasmanında Braga karşısında takımını 4 değişiklik yaparak sahaya sürdü.
Municipal Stadı'nda oynanan maçta Pereira, Spor Toto Süper Lig'de 1-0 kazandıkları Kayserispor karşılaşmasında oynattığı Hasan Ali Kaldırım, Michal Kadlec, Volkan Şen ve Jose Fernandao'yu yedek soyundurdu.
Portekizli teknik adam bu futbolcuların yerine Caner Erkin, Mehmet Topal, Alper Potuk ve Robin van Persie'yi ilk 11'de şans tanıdı.
- Volkan Şen yedek kaldı
Sarı-lacivertlilerin kanat oyuncusu Volkan Şen, formasını Alper Potuk'a kaptırdı.
Ligde ve Avrupa'da oynanan son 11 maçta ilk 11'de sahaya çıkan Volkan'ın yerine, Kayserispor karşılaşmasında cezalı olduğu için oynayamayan Alper Potuk forma giydi.
Bir diğer kanat oyuncusu Lazar Markovic ise sakatlığından dolayı Portekiz'e getirilmedi.
Volkan Şen'in yanı sıra, Fabiano Ribeiro, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Fernandao, Kadlec ve Raul Meireles de yedek kulübesinde oturdu.
- Diego'nun cezası bitti
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Diego Ribas, UEFA'dan aldığı 3 maçlık cezayı tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde tekrar formasına kavuştu.
Celtic karşısında gördüğü kırmızı karttan sonra aldığı 3 maç cezayı, Lokomotiv Moskova maçlarıyla ilk Braga karşılaşmasında çeken Brezilyalı futbolcu, kritik mücadele ilk 11'de forma şansı buldu.
- Gökhan Gönül yetişemedi
Fenerbahçe'nin milli sağ beki Gökhan Gönül, sakatlığından dolayı Braga'yla yapılan rövanş maçında da oynayamadı.
Kaburgasında kırık bulunan Gökhan, Süper Lig'de 29 Şubat'ta oynanan Beşiktaş derbisinden sonraki maçlarda sakatlığından ötürü forma giyemedi.
Takımın yaptığı son iki çalışmaya katılmasına rağmen Gökhan, Braga rövanşına da yetişemedi. Gökhan'ın yerine yine Şener Özbayraklı forma giydi.
- Fenerbahçeli taraftarlardan maça ilgi
Fenerbahçeli taraftarlar maça ilgi göstererek kendileri için ayrılan deplasman tribününün tamamına yakınını doldurdu.
Avrupa'dan ve Türkiye'den Portekiz'e gelen sarı-lacivertli taraftarlar, gün boyu Braga sokaklarında tezahüratlar yaptı. Statta da bine yakın Fenerbahçeli taraftar yer aldı.
Sarı-lacivertli taraftarlar Ankara'da geçen hafta sonu yaşanan terör saldırısına da tepkisiz kalmadı. Taraftarlar sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Türkiye" tezahüratlarında bulundu.
Bragalı taraftarlar ise stadı dolduramadı. Toplam 30 bin kapasitesi bulunan statta yer alan iki tribünün de büyük bir bölümü boş kaldı.
:: MAÇTAN DAKİKALAR ::
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe ile Portekiz ekibi Braga arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
Karşılaşmaya tutuk başlayan Fenerbahçe, 11. dakikada Ahmed Hassan'ın golüyle yenik duruma düştü. Bu golle ilk maçtaki 1-0'lık avantajını kaybeden sarı-lacivertliler, yediği golden sonra kontrolü eline aldı. Genel olarak topun hakimi olan sarı-lacivertliler, 45+1. dakikada Alper Potuk'la aradığı golü buldu. Sarı-lacivertliler 1-1'lik skorla devreye büyük bir avantajla girdi.
Çeyrek finale yükselmek için mutlaka gol bulması gereken Braga, taraftarının desteğini arkasına alarak maça başladı. Portekiz ekibi, Fenerbahçe savunmasının bir anlık konsantrasyon eksikliğini 11. dakikada Ahmed Hassan'la cezalandırdı ve öne geçti. Golden sonra önemli bir atak gerçekleştiremeyen Braga, ilk yarının sonunda Alper'in golüne engel olamadı.
1. dakikada Alper Potuk'un ceza sahasına girmeden sol çaprazdan çektiği şutta top, savunmaya çarparak az farkla üstten kornere gitti.
11. dakikada Braga öne geçti. Vukcevic'in orta sahadan gönderdiği ara pasta Ahmed Hassan, kaleci Volkan Demirel'le karşı karşıya kaldı. Ahmed Hassan, ceza alanı yayı içinde bekletmeden vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi: 1-0.
44. dakikada De Souza'nın sarı kart görmesine itiraz eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Perreira, hakem Ivan Bebek tarafından tribüne gönderildi.
45+1. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Nani'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topa Van Persie kafayla vurdu ve meşin yuvarlak Boly'den sekerek arka direkte Alper Potuk'un önünde kaldı. Alper, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-1.
İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.