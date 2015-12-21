Fenerbahçe-Antalyaspor Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri

Fenerbahçe, Tuzlaspor'u 2-0'la geçerken, Antalyaspor ise Giresunspor'u 2-1'lik skorla mağlup etmişti.

İşte maçın detayları:

Fenerbahçe Antalyaspor karşılaşması 23 Aralık çarşamba günü oynanacak ve 18.45'te başlayacak. Maçı ATV naklen yayınlayacak.

Fenerbahçe'den Meireles açıklaması!

Fenerbahçe, Portekizli futbolcusu Raul Meireles'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.





Tedavisi devam edecek

Dizindeki sakatlığı nedeniyle henüz iyileşemeyen Raul Meireles'ten kötü haber geldi.

Sarı Lacivertliler'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

Fenerbahçe futbol takımı sağlık heyeti futbolcumuz Raul Meireles’in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Kontrollerin ardından "Sağ dizinde iç yan bağ, ön çapraz bağ kısmi yırtığı ve menisküs yırtığı" tespit edilen Meireles’in, bugüne kadar yapılan konservatif tedavilerle dizi belli bir noktaya geldi. Gelinen noktada yapılan tıbbi işlemlerin cerrahi müdahale ile desteklenmesi uygun görüldü. Portekizli futbolcumuz Raul Meireles'e pazartesi günü ülkesinde kendi milli takım doktoru tarafından cerrahi müdahalede bulunulacaktır.

Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Antalyaspor 'u ağırlayacak. İlk hafta maçlarında iki takım da rakiplerini mağlup etmiş ve kupaya 3'er puanla başlamışlardı.