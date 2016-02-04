Fenerbahçe Antalyaspor hazırlıklarına devam ediyor

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki idman saat 11.00'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Taktik çalışmayla devam eden antrenman çift kale maçla tamamlandı.



Sakatlarda son durum



Abdoulaye Ba tedavi ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdürürken, Gökhan Gönül ise özel program dahilinde antrenmanı tamamladı. Ertuğrul Taşkıran antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, ikinci bölümde özel program dahilinde çalıştı.



Antalyaspor maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayan Sarı-lacivertliler, saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Antalya'ya hareket edecek.