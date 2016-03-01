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Fenerbahçe Amed Spor Türkiye Kupası ZTK Maçı ATV Canlı İzle Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda?

Fenerbahçe deplasmanda oynadığı kupa maçında Amed Spor ile 3-3 berabere kalmıştu, bu mücadelenin rövanşında Saracoğlunda karşı karşıya gelecekler, zevkli bir mücadele olması bekleniyor, maç Perşembe günü saat 18:15'de ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak

Fenerbahçe Amed Spor Türkiye Kupası ZTK Maçı ATV Canlı İzle Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda?

 spor Toto 2. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Sertaç Küçükbayrak, kendilerini zorlu bir karşılaşma beklediğini vurgulayarak, İstanbul’a turu geçmeye gideceklerini söyledi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Teknik Direktörü Sertaç Küçükbayrak, 3 Mart Perşembe günü yapacakları maçın zorlu ve çekişmeli geçeceğini söyledi. Karşılarında Türkiye’nin en iyi takımları arasında yer alan Fenerbahçe olacağını ve İstanbul’daki maçın her zamankinden daha zor olacağını belirten Küçükbayrak, “Rakibimiz hem ligde hem de Avrupa kupalarında önemli sonuçlara imza atıyor. Moral ve motivasyon olarak çok iyi durumdalar. Bu nedenle bizim maçımız çok zorlu geçecek” dedi.

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Çeyrek final maçının ilk maçında rakiplerini ellerinden kaçırdıklarını ifade eden Küçükbayrak, "İlk maçta çok iyi oynadık. Rakibimizden daha atak ve etkili bir futbol sergiledik. İki defa öne geçtik. Ama galibiyeti koruyamadığımız için sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldık. Çeyrek final ikinci maçını İstanbul’da yapacağız. Deplasmandaki bu karşılaşma çok zorlu olacak. Bizi gerçekten zorlu bir 90 dakika bekliyor. Ama biz oraya kazanmaya ve turu geçmeye gidiyoruz" diye konuştu.
Küçükbayrak, deplasmanda oynayacakları maçın hazırlıklarını yarın Sabah yapacakları idmanla tamamlayacaklarını ve hava yolu ile İstanbul’la gideceklerini sözlerine ekledi.
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