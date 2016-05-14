Fenerbahçe 30 Maçta Sadece 3 Kere Yenildi!

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla ligde 86. kez karşı karşıya gelecek.



Lig tarihinde bugüne dek 85 kez karşılaşan iki ekipten, sarı-lacivertliler 41, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı. Taraflar arasında zorlu mücadelelere sahne olan maçların 29'unda ise eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe'nin attığı 146 gole, Gençlerbirliği 89 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Fenerbahçe son 30 maçta sadece 3 kez yenildi

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı.

Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 30 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi.

Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki maçların 21'ini kazandı, 6'sında berabere kaldı.

İstanbul'daki maçlar

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında, sarı-lacivertlilerin galibiyet sayısında 26-3, gol sayısında da 94-36 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'daki 11 maç ise berabere sonuçlandı.

Başkent ekibi, İstanbul'da Fenerbahçe karşısında son galibiyetini, 5 Mayıs 2000 tarihinde 3-1'lik skorla aldı, daha sonraki 15 maçtan 14'ünü yitirdi, birinde berabere kaldı.

Bu arada, iki takım arasında 2003-2004 ve 2006-2007 sezonlarında İstanbul'da yapılması gereken karşılaşmalar sarı-lacivertlilerin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Fenerbahçe 2003-2004 sezonundaki maçı 1-0, 2006-2007 sezonundakini ise 2-1 kazanmıştı.

En farklı galibiyetler

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012 sezonunda da 6-1'lik skorlarla aldı.

Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997 sezonunda da 4-1'lik sonuçlarla elde etti.

İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni; 1992-1993 sezonunda Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. 2011-2012 sezonunda ise Fenerbahçe, sahadan 6-1 galip ayrıldı.