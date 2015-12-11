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Fenerbahçe 2015 -2016 Süper Toto Süper Lig Fikstürü - Kalan Maçları - Toplu Sonuçlar

Fenerbahçe 2015 -2016 Sezonunda Süper Toto Süper Lig Fikstürü kalan maçları ve aldığı tüm snuçları sizler için topladık, kalan maçların dahil haberimizin detayında bulabileceksiniz

Fenerbahçe 2015 -2016 Süper Toto Süper Lig Fikstürü - Kalan Maçları - Toplu Sonuçlar
Fenerbahçe 2015 -2016 Sezonunda Süper Toto Süper Lig Fikstürü kalan maçları ve aldığı tüm snuçları sizler için topladık, kalan maçların dahil haberimizin detayında bulabileceksiniz

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 15. haftasında görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
19.00 Bursaspor-Osmanlıspor: Halis Özkahya
12 Aralık Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Torku Konyaspor: Sarper Barış Saka
16.00 Eskişehirspor-Gaziantepspor: Deniz Ateş Bitnel
19.00 Antalyaspor-Mersin İdmanyurdu: Barış Şimşek
19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Ali Palabıyık
13 Aralık Pazar:
13.00 Kayserispor-Akhisar Belediyespor: Mustafa Öğretmenoğlu
14.00 Gençlerbirliği-Medicana Sivasspor: Serkan Çınar
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
14 Aralık Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Galatasaray: Mete Kalkavan
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi kim?
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisini FIFA kokartlı hakemlerden Mete Kalkavan yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Pazartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray ile karşılaşacak. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş - Galatasaray derbisi FIFA kokartlı hakemlerden Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Esat Sancaktar, ilave yardımcılıklarını ise Özkan Çeliker ve Hakan Ceylan yapacak. Zorlu mücadelenin 4. hakemi ise Tolga Özkalfa olacak.

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FenerbahçeSüper Toto Süper LigFikstür
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