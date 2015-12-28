Fenerbahçe 2-1 Sivasspor Maçın Golleri Geniş Özeti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son maçında konuk ettiği Medicana Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. 24. dakikada Robin van Persie'nin golüyle öne geçen sarı lacivertliler, 43'te Beykan'ın beraberlik sayısıyla soyunma odasına 1-1 berabere gitti. İkinci devrede rakibine büyük baskı kuran Fenerbahçe, 77. dakikada Kjaer'in kafa golüyle galibiyete ulaştı. Sarı lacivertliler bu sonuçla ilk yarıyı, lider Beşiktaş'ın 1 puan gerisinde 40 puanda tamamladı ve Galatasaray ile arasındaki farkı 10'a çıkardı.
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- 90'Hakem Fırat Aydınus maçı bitiren son düdüğü çalıyor. Fenerbahçe, Medicana Sivasspor'u 2-1 mağlup ediyor ve puanını 40'a yükseltiyor. Medicana Sivasspor ise bu yenilgiyle 14 puanda kalıyor.
- 90'Maçın sonuna en az 4 dakika ilave ediliyor.
- 90'
(Fenerbahçe)Fenerbahçe mutlak bir golden yararlanamıyor. Ozan Tufan'ın pasıyla topla buluşan Robin Van Persie ceza alanı içine girdiği anda kaleci Ernestas Setkus'un üzerinden aşırtıyor ancak top Setkus'tan geri dönüyor. Dönen topu iyi takip eden Lazar Markovic altıpas içinde uygun durumda vuruşunu yapıyor ancak kalesine zamanında dönen Ernestas Setkus bir kez daha gole izin vermiyor.
- 89'
(M.Sivasspor)Cicinho'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda İbrahim Öztürk iyi yükselerek kafa vuruşunu yapıyor ancak top üstten auta gidiyor.
- 86'
(Fenerbahçe)Ozan Tufan'ın pasıyla topla buluşan Mehmet Topuz hafif sağ çaprazdan şutunu çekiyor ancak savunmaya çarpan top kornere çıkıyor.
- 84'
(M.Sivasspor)Aatif Chahechouhe'nun uzak mesafeden şutunda savunmadan seken top kaleci Volkan Demirel'de kalıyor.
- 81'
(Fenerbahçe)Mehmet Topuz, Volkan Şen'in yerine oyuna dahil oluyor ve Fenerbahçe'de son değişiklik gerçekleşiyor.
- 80'
(M.Sivasspor)Medicana Sivasspor'da üçüncü ve son değişiklik gerçekleşiyor. İbrahim Akın, Erkan Kaş'ın yerine oyuna dahil oluyor.
- 79'
(M.Sivasspor)Medicana Sivasspor'da ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Yiğit İncedemir oyundan çıkarken Mehdi Taouil oyuna dahil oluyor.
- 79'
(M.Sivasspor)Yarı alanından hızla çıkmak isteyen Lazar Markovic, Erkan Kaş'ın sert müdahalesi sonrasında yerde kalıyor. Pozisyon sonrasında Erkan Kaş sarı kart görüyor.
- 77'
(Fenerbahçe)GOOOLLL!! Fenerbahçe, Simon Kjaer'in golüyle maçta tekrar öne geçiyor. Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortaya Simon Kjaer, kaleci Ernestas Setkus'dan önce kafa vuruşunu yapıyor ve topu filelerle buluşturuyor.
- 74'Lazar Markovic'in uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Volkan Şen ceza alanı içinden vuruşunu yapmak üzere iken Cicinho son anda araya giriyor ve mutlak bir golü önlüyor.
- 73'
(Fenerbahçe)Ceza alanı sol çaprazında rakibinden topu kurtaran Robin Van Persie sol ayağıyla vuruşunu yapıyor. Kaleci Ernestas Setkus'dan dönen topu Ozan Tufan tamamlamak istiyor ancak kaleye gitmekte olan top İbrahim Öztürk'ten geri dönüyor.
- 72'
(M.Sivasspor)Caner Erkin'in kaptırdığı top sonrasında ceza alanı içinde topla buluşan Aatif Chahechouhe sağ çaprazdan sol ayağıyla yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Volkan Demirel sağına giden topu yatarak kurtarmayı başarıyor.
- 69'
(Fenerbahçe)Bruno Alves, Ziya Erdal'a yaptığı sert faul sonrasında sarı kart görüyor ve bir sonraki hafta olan Eskişehirspor maçında cezalı duruma düşüyor.
- 68'
(M.Sivasspor)Serbest vuruşun çabuk kullanılmasını engelleyen Yiğit İncedemir sarı kart görüyor.
- 66'
(Fenerbahçe)Fenerbahçe'de ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Hasan Ali Kaldırım'ın yerine Caner Erkin oyuna giriyor.
- 66'
(M.Sivasspor)Medicana Sivasspor'da ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Michael Eneramo'nun yerine Ziya Erdal oyuna dahil oluyor.
- 65'
(M.Sivasspor)Aatif Chahechouhe'nun kafayla pasında Michael Eneramo ceza alanı hemen dışında topla buluşuyor. Michael Eneramo'nun vuruşunda top Volkan Demirel'de kalıyor. Öncesinde de Michael Eneramo için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.
- 62'
(Fenerbahçe)Sağ kanattan Hasan Ali Kaldırım'ın kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde yaşanan karambol sonrasında Josef De Souza altıpas gerisinden dönerek vuruşunu yapıyor ancak top yan direğe çarpıp oyun alanının dışına gidiyor.
- 60'
(Fenerbahçe)Volkan Şen'in sağ çaprazdan etkili ortasına Mehmet Topal altıpas içinde kafa vuruşunu yapıyor ancak top üstten auta gidiyor.
- 59'
(M.Sivasspor)Ceza alanı sağ çaprazından Aatif Chahechouhe sağ ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak top farklı şekilde üstten auta gidiyor.
- 58'
(Fenerbahçe)Ceza alanı içinde şık hareketlerle rakiplerinden sıyrılan Robin Van Persie sol ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak top savunmadan geri dönüyor.
- 56'
(M.Sivasspor)Beykan Şimşek, Josef De Souza'ya yaptığı sert faul sonrasında sarı kart görüyor.
- 55'
(Fenerbahçe)Josef De Souza'nın sağ kanattan ortasında Simon Kjaer ceza alanı hemen içinden kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleci Ernestas Setkus'un kontrolünde top yandan auta çıkıyor.
- 50'
(M.Sivasspor)Cicinho'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Burhan Eşer penaltı noktası civarından kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleci Volkan Demirel rahat biçimde topa sahip oluyor.
- 48'
(Fenerbahçe)Mehmet Topal'ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Lazar Markovic kale sahasına doğru sert bir top gönderiyor ancak kimseye değmeyen top auta gidiyor.
- 48'
(Fenerbahçe)Gökhan Gönül'ün kafayla ceza alanı içine dolduruğu topu Robin Van Persie göğüsüyle kontrol ettikten sonra vuruşunu yapıyor ancak John Boye son anda araya giriyor.
- 46'Medicana Sivassporlu oyuncuların vuruşuyla ikinci yarı başlıyor.
- 45'Hakem Fırat Aydınus'un düdüğüyle ilk yarı karşılıklı gollerle 1-1 sona eriyor.
- 45'
(Fenerbahçe)Robin Van Persie'nin altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşu etkili olmuyor ve üstten auta gidiyor.
- 45'
(M.Sivasspor)Sol taç çizgisi üzerinde Aatif Chahechouhe, Hasan Ali Kaldırım'a kayarak yaptığı sert faul sonrasında sarı kart görüyor.
- 45'
(M.Sivasspor)Beykan Şimşek'in şutunda önce korner kararı veren Fırat Aydınus'un kararını değiştirmesi sonucu aşırı itirazlarda bulunan İbrahim Öztürk ve Cicinho sarı kart görüyor.
- 45'İlk yarının sonuna en az 2 dakika ilave ediliyor.
- 44'
(M.Sivasspor)Sol çaprazdan topla birlikte hareketlenen Beykan Şimşek ceza alanı içine girdikten sonra vuruşunu yapıyor ancak top auta gidiyor.
- 43'
(M.Sivasspor)GOOOLLL!! Medicana Sivasspor, Beykan Şimşek'in golüyle maçta dengeyi sağlıyor. Cicinho'nun pasıyla savunmanın arkasına sarkan Burhan Eşer ceza alanı sağ çaprazında topu arka direğe havalandırıyor. O bölümde Beykan Şimşek sağ ayağıyla gelişine vuruşunu yapıyor ve topu ağlara gönderiyor.
- 41'Mehmet Topal'ın tedavisi tamamlandıktan sonra karşılaşma devam ediyor.
- 40'Aatif Chahechouhe ile girdiği ikili mücadelede Mehmet Topal yerde kalıyor ve oyun duruyor.
- 36'
(Fenerbahçe)Hızlı hücumu Aatif Chahechouhe'ya yaptığı faulle durduran Hasan Ali Kaldırım sarı kart görüyor.
- 36'
(Fenerbahçe)Sağ kanatta topla buluşan Ozan Tufan son çizgide topu ceza alanı içine havalandırıyor. Volkan Şen, topu kontrol ettikten sonra pasını Lazar Markovic'e çıkarıyor. Lazar Markovic, penaltı noktasının gerisinden sol ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak savunmadan seken top kornere çıkıyor.
- 35'
(Fenerbahçe)Sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta ceza alanı içine gelen topu Robin Van Persie çıkmadan topu penaltı noktası önüne çıkarıyor. Josef De Souza, uygun durumda sağ ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak topu üstten auta gönderiyor.
- 33'
(Fenerbahçe)Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Bruno Alves geçiyor. Bruno Alves'in sağ ayağıyla sert şutunda kaleci Ernestas Setkus direk dibinde topu güçlükle kornere çeliyor.
- 31'
(Fenerbahçe)Hasan Ali Kaldırım'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Medicana Sivasspor savunması ön direkte topu uzaklaştırıyor.
- 31'
(Fenerbahçe)Lazar Markovic'in çevirdiği topa Robin Van Persie ceza alanı içinde kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleci Ernestas Setkus direk dibinde topu kornere çeliyor.
- 29'
(Fenerbahçe)Adelesinden yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen Diego yerini Ozan Tufan'a bırakıyor.
- 24'
(Fenerbahçe)GOOOLLL!! Fenerbahçe, Robin Van Persie'nin golüyle öne geçiyor. Diego'nun ceza alanı dışından şutunda kaleciden dönen topa Robin Van Persie altıpasın gerisinden sol ayağıyla vuruşunu yapıyor ve topu ağlara gönderiyor.
- 20'
(Fenerbahçe)Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yerden ortasında savunmada İbrahim Öztürk topu taca gönderiyor.
- 19'
(M.Sivasspor)Cicinho'nun pasıyla Burhan Eşer sol kanatta topla buluşuyor ancak yan hakemin bayrağı havaya kalkıyor.
- 16'
(M.Sivasspor)Hava topu mücadelesinde Michael Eneramo, Simon Kjaer'e dirseğiyle yaptığı faul sonrasında sarı kart görüyor.
- 16'
(Fenerbahçe)Fenerbahçe, Diego ile sağ kanattan köşe vuruşunu kullanıyor. Diego'nun ön direğe ortasında Simon Kjaer kafa vuruşunu yapıyor ancak top az farkla üstten auta gidiyor.
- 15'
(Fenerbahçe)Sol kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Volkan Şen ceza alanı içine ortasını yapıyor. Savunmada John Boye kafayla topu bir kez daha kornere gönderiyor.
- 15'
(Fenerbahçe)Diego'nun pasıyla sağ kanattan iyi bindiren Gökhan Gönül ceza alanı içine girdikten sonra arka direğe ortasını yapıyor ancak savunmada Cicinho topu kornere gönderiyor.
- 13'
(Fenerbahçe)Volkan Şen'in uzun pasında savunmanın arkasına iyi sarkan Lazar Markovic, kalecinin önde olduğunu görüp ceza yayı hemen dışından aşırtma bir vuruş yapıyor ancak top yandan auta gidiyor.
- 11'
(Fenerbahçe)Medicana Sivasspor savunmasının uzaklaştırdığı topa Mehmet Topal uzak mesafeden bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak top savunmadan geri dönüyor.
- 9'
(M.Sivasspor)Sol kanattan ceza alanı içine giren Erkan Kaş yerden içeri çeviriyor ancak savunmada Simon Kjaer topu uzaklaştırıyor.
- 8'
(Fenerbahçe)Kale çizgisini geçmeden Gökhan Gönül ceza alanı içinden topu içeri çeviriyor fakat top kaleci Ernestas Setkus'da kalıyor.
- 7'
(Fenerbahçe)Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ortasında Josef De Souza ceza alanı hemen içinden kafayla topu penaltı noktasının sol tarafında bulunan Robin Van Persie'ye indiriyor ancak ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.
- 5'
(M.Sivasspor)Aatif Chahechouhe'nun pasında orta yuvarlağın hemen önünde Michael Eneramo topla buluşuyor ancak ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.
- 4'
(Fenerbahçe)Kaleye sırtık dönük pozisyonda topla buluşan Volkan Şen rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza alanı dışından şutunu çekiyor ancak top yandan auta gidiyor.
- 1'Hakem Fırat Aydınus'un düdüğüyle karşılaşma Fenerbahçeli oyuncuların santra vuruşuyla başlıyor.
- -İki takım oyuncuları sahaya çıkıyor ve seremoniden sonra karşılaşma başlayacak.
- -Medicana Sivasspor'da ise Aatif Chahechouhe ve John Boye 4'er golle takımları adına en çok gol kaydeden isimler oldu.
- -Fenerbahçe adına ligde 6'şar gol atan Nani ve Fernandao cezalı olmaları nedeniyle bu akşam oynamazlarken, onları 5 golle Hollandalı futbolcu Robin Van Persie takip ediyor.
- -İki ekip bugüne kadar 26 kez karşılaşırken bu maçların 18'ünü Fenerbahçe, 4'ünü Medicana Sivasspor kazandı, 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda atılan gol sayılarında da Fenerbahçe'nin 64-30 üstünlüğü bulunuyor.
- -Medicana Sivasspor'da Cicinho ve Yiğit İncedemir, sarı kart cezası sınırında ve kart görmeleri halinde ikinci yarının ilk haftasında Galatasaray'a karşı forma giyemeyecekler.
- -Fenerbahçe'de Mehmet Topal, Bruno Alves, Simon Kjaer, Josef De Souza ve Caner Erkin bu maçta sarı kart görmeleri durumunda ligin 18. haftasındaki Eskişehirspor maçında forma giyemeyecekler.
- -Medicana Sivasspor'da ise sakatlığı bulunan Jeronimo Barrales ile İstanbul'a getirilmeyen Adem Koçak kadroda yer almıyor.
- -Fenerbahçe'de sarı kart cezalıları Nani ve Fernandao ile sakatlıkları bulunan Alper Potuk, Raul Meireles ve Ertuğrul Taşkıran takımdaki yerlerini alamıyorlar.
- -Fenerbahçe, ligde topladığı 37 puanla 2. sırada yer alırken, Medicana Sivasspor ise 14 puanla 15. sırada yer alıyor.
- -Ülker Stadyumu'nda saat 20:00'da başlayacak olan müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
- -Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta son maçında Fenerbahçe ile Medicana Sivasspor karşı karşıya geliyor.