Fenerbahçe 2-1 Çaykur Rizespor Maçı Golleri Geniş Özeti

Zorlu mücadelede Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor'u Fernandao'nun attığı iki penaltı golü ile devirip şampiyonluk yolunda 3 puanın sahibi oldu ve büyük avantaj elde etti

24 Ocak 2016 Pazar 14:24