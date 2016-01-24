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Fenerbahçe 2-1 Çaykur Rizespor Maçı Golleri Geniş Özeti

Zorlu mücadelede Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor'u Fernandao'nun attığı iki penaltı golü ile devirip şampiyonluk yolunda 3 puanın sahibi oldu ve büyük avantaj elde etti

Fenerbahçe 2-1 Çaykur Rizespor Maçı Golleri Geniş Özeti

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerken, karşılaşmanın üç golü de penaltılardan geldi. Sarı lacivertlilerin gollerini Fernandao (Dk.29 ve 40), Çaykur Rizespor'un sayısını Sylvestre (Dk.47) attı. Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 46'ya çıkarırken, 2 maç eksiği bulunan Beşiktaş'a 5, Galatasaray'a ise 13 puan fark attı.

İŞTE İLK 11'LER

FENERBAHÇE:

Volkan-Şener, Alves, Kjaer, Hasan Ali, Mehmet Topal, Souza, Ozan, Volkan Şen, Markovic, Fernandao

ÇAYKUR RİZESPOR: 

Itandje, Orhan, Oboabona, Ertuğrul, Dhurgham İsmail, Robin Yalçın, Koray, Sercan, Ahmet İlhan, Mehmet Akyüz, Deniz Kadah

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Fenerbahçeçaykur Rizespor
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