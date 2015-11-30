Fenerbahçe 2-0 Trabzonspor maçın özeti ve gollerini 30 11 2015

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Kadıköy Şükrü Saracoğlu stadı'nda karşı karşıya geldi.



Fenerbahçe, ezeli rakibini 2-0 yendi.



Fenerbahçe - Trabzonspor maçının özeti



7. dakikada Diego Ribas Alper Potuk'u hareketlendirdi. Ceza sahasına giden topta Alper'den önce savunma araya girdi.



8. dakikada Trabzonspor tehlikeli geldi. N'Doye topa dokunmadan Volkan Demirel çok kritik müdahale yaptı.



14. dakikada Fenerbahçe kritik bir noktadan serbest vuruş kazandı. Robin van Persie'nin kullandığı serbest vuruş üstten dışarı gitti.







21. dakikada Diego'nun pasında Robin van Persie'nin şutu kaleci Onur Recep Kıvrak'ta kaldı.



28. dakikada Robin van Persie'nin şutu savunmadan döndü, dönen topta Nani şansını denedi yine savunma araya girdi.



30. dakikada Mehmet Ekici uzaklardan şansını denedi Volkan Demirel topun sahibi oldu.







41. dakikada Diego inanılmaz bir gol kaçırdı. Robin van Persie pasını verdi Diego son derece müsait pozisyondan yararlanamadı.



48. dakikada Alper Potuk ara pasıyla Van Persie'yi kaçırdı. Van Persie'den önce Mustafa Yumlu son anda müdahale etti.



56. dakikada Nani ceza sahası içinden vuruşunu yaptı ancak top Onur'da kaldı.



62. dakikada Diego ceza sahasında topla buluştu, vuruşu az farkla üstten auta çıktı.



75. dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahası girişinden şutunu çekti top az farkla dışarı gitti.







Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ilk yarı rakamları



%56 Topla Oynama %44

9 Toplam Şut 1

3 İsabetli Şut 1

159 Başarılı Paslar 115

%82 Pas Başarı(%) %72



Fenerbahçe - Trabzonspor maçının golleri



11. dakikada sol kanattan gelişen atakta Alper Potuk ortasını yaptı, Nani 90'a gönderdi.



87. dakikada Nani'nin ortasında Fernandao'nun kafa vuruşu ağlara gitti.







İlk 11'ler



Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Bruno Alves, Kjaer, Gökhan Gönül, Mehmet Topal, Diego, De Souza, Alper, Nani, Van Persie



Trabzonspor: Onur, Cavanda, Aykut, Mustafa, Alper, Mbia, Okay, Özer, Mehmet Ekici, Erkan, N'Doye



35 BiN FENERLi

Fenerbahçe'nin ligin 13. haftasında Trabzonspor'u konuk ettiği maça Sarı-Lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 35 bin Fenerbahçeli stattaki yerlerini alırken tribünlerde büyük bir Fenerbahçe bayrağı açıldı.









BORDO MAVİLİLERE TEPKİYE MÜZİKLİ ENGEL

Sarı-Lacivertli taraftarlar rakip takıma sahaya çıktıkları ilk andan itibaren tepki gösterdi. Bordo-Mavili oyuncular stada geldiklerinde zemini kontrol etmek için sahaya çıktıkları andan itibaren Fenerbahçeli taraftarlar yoğun tepki gösterdi. Trabzonlular'ı ıslıklayan taraftarların küfür etmemesi için müziğin sesi de açıldı.



VAN PERSIE VE TOPAL 11'E DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Molde'yi 2-0 mağlup ettiği maçta saha şartları nedeniyle Robin van Persie ve hastalandığı için Mehmet Topal ilk 11'de forma giymemişti. İkili Trabzonspor maçıyla ise kadroya geri döndü. Teknik direktör Vitor Pereira iki oyuncuyu da sahaya sürerken Topal'ın tam anlamıyla hazır olduğu öğrenildi.









PEREIRA SÜRPRİZ YAPMADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Trabzonspor karşılaşmasına beklenen 11 ile çıktı. Molde maçından sadece 2 farklı isimle sahaya çıkan Vitor Pereira, kesilmesi gündemde olan Nani'ye yine formayı verdi. Saha zemininden dolayı Molde'de yedek olan Van Persie ve hastalık geçiren Mehmet Topal ilk 11'e geri döndü.







KADIKÖY'DE ŞAMPİYON SESLERİ

Fenerbahçeli taraftarlar Trabzonspor maçı öncesinde şampiyonluk yolundaki rakipler Beşiktaş ve Galatasaray puan kaybedince iyice havaya girdiler. Oldukça coşkulu olan Sarı-Lacivertli taraftarlar oyuncuları tek tek tribüne çağırırken takımlarını "Şampiyon" tezahüratlarıyla selamladılar.







MAÇ ÖNCESİ ONUR KIVRAK'A KÜFÜR

Fenerbahçeli taraftarlar Trabzonspor'un kaptanı Onur Kıvrak'a büyük tepki gösterdi. Sarı-Lacivertliler başarılı kaleciye ağır küfürler ederken, ısınma boyunca tepkilerini sürdürler.





TRABZONSPOR'UN HASRETİ 13 MAÇA ÇIKTI

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 12'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere son 13 resmi müsabakada da yenemedi. Rakibi karşısında resmi maçlardaki son galibiyeti 2010-2011 sezonunun ilk yarısında evinde 3-2'lik sonuçla alan bordo-mavili ekip, daha sonraki 13 resmi karşılaşmadan 8'ini kaybetti, 5'inde berabere kaldı, galip gelemedi.







TRABZONSPOR DEPLASMANDA 19 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Trabzonspor, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 19 lig maçında 12 yenilgi, 7 beraberlik aldı, hiç galip gelemedi.

