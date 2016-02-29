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Fenerbahçe 2-0 Beşiktaş Maçı Golleri Geniş Özeti!

Kadıköy'de iki takımda liderlik aşkına sahadaydı, 1 maç eskiği ile Beşiktaş lider konumda bulunuyordu, Fenerbahçe ise 4. yıldız yolunda işi hiçte şansa bırakmak istemiyordu, karşılaşmayı sarı lacivertli ekip Beşiktaş karşısında zorlansada 2 gol bulup 3 puanı almayı başararak liderlik konumuna geldi, siyah beyazlı ekibin bir maç eksiği bulunuyor, maçın golleri ve geniş özetini haberimizde bulabilirsiniz.

Fenerbahçe 2-0 Beşiktaş Maçı Golleri Geniş Özeti!
Kadıköy'de iki takımda liderlik aşkına sahadaydı, 1 maç eskiği ile Beşiktaş lider konumda bulunuyordu, Fenerbahçe ise 4. yıldız yolunda işi hiçte şansa bırakmak istemiyordu, karşılaşmayı sarı lacivertli ekip Beşiktaş karşısında zorlansada 2 gol bulup 3 puanı almayı başararak liderlik konumuna geldi, siyah beyazlı ekibin bir maç eksiği bulunuyor, maçın golleri ve geniş özetini haberimizde bulabilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş'ı Volkan Şen ve Nani'nin golleriyle 2-0 mağlup etti ve yeniden liderliğe yükseldi.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ



STAT: Ülker

HAKEM: Cüneyt Çakır

SAAT: 20.00

YAYIN: Lig TV



FENERBAHÇE: Volkan, Gökhan, Kjaer, Alves, Caner, Mehmet Topal, Souza, Diego, Volkan Şen, Alper Potuk , Van Persie

TEKNİK DİREKTÖR: V. Pereira



BEŞİKTAŞ: Tolga, Beck, Alexis, Marcelo, İsmail, Oğuzhan, Atiba, Quaresma, Sosa, Olcay, Mario Gomez

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

MAÇIN GOLLERİ VE GENİŞ ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ!!
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBeşiktaş
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