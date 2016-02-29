Fenerbahçe 2-0 Beşiktaş Maçı Golleri Geniş Özeti!

Kadıköy'de iki takımda liderlik aşkına sahadaydı, 1 maç eskiği ile Beşiktaş lider konumda bulunuyordu, Fenerbahçe ise 4. yıldız yolunda işi hiçte şansa bırakmak istemiyordu, karşılaşmayı sarı lacivertli ekip Beşiktaş karşısında zorlansada 2 gol bulup 3 puanı almayı başararak liderlik konumuna geldi, siyah beyazlı ekibin bir maç eksiği bulunuyor, maçın golleri ve geniş özetini haberimizde bulabilirsiniz.

29 Şubat 2016 Pazartesi 18:36