Fenerbahçe 2-0 Beşiktaş Maçı Golleri Geniş Özeti!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş'ı Volkan Şen ve Nani'nin golleriyle 2-0 mağlup etti ve yeniden liderliğe yükseldi.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ
STAT: Ülker
HAKEM: Cüneyt Çakır
SAAT: 20.00
YAYIN: Lig TV
FENERBAHÇE: Volkan, Gökhan, Kjaer, Alves, Caner, Mehmet Topal, Souza, Diego, Volkan Şen, Alper Potuk , Van Persie
TEKNİK DİREKTÖR: V. Pereira
BEŞİKTAŞ: Tolga, Beck, Alexis, Marcelo, İsmail, Oğuzhan, Atiba, Quaresma, Sosa, Olcay, Mario Gomez
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
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