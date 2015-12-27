Fenerbahçe 17. haftada sürprize izin vermek istemiyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında konuk edeceği Medicana Sivasspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Geçen hafta Gençlerbirliği'ni tek golle geçen sarı-lacivertliler, haftaya 37 puanla 2. sırada girdi. Ligde son 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, devre arasına mutlu girmek istiyor.

Sahasında bu sezon henüz kaybetmeyen sarı-lacivertliler, Kadıköy'de en son 23 Şubat'ta Akhisar Belediyespor'a yenilmişti. Fenerbahçe o maçtan sonra sahasında oynadığı 14 lig maçında 11 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Medicana Sivasspor ise haftaya 14 puanla 15. sırada girdi. Geçen hafta sahasında Kayserispor ile golsüz berabere kalan Sivas ekibi, bu sezon deplasmanda sadece Gençlerbirliği'ni yenebildi. Medicana Sivasspor'un bu sezon deplasmanda bir galibiyetinin yanı sıra 5 yenilgisi ve 2 beraberliği bulunuyor.

Fenerbahçe ile Medicana Sivasspor arasında yarın saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak maçı, Fırat Aydınus yönetecek.