Fenerbahçe 17. haftada sahasında Yiğidoları ağırlıyor

Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunun ilk yarısının son maçında sahasında Medicana Sivasspor'u yenerek devre arasına moralli girmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Medicana Sivasspor'u kendi evinde ağırlayacak olan Fenerbahçe'nin galibiyetle ayrılması durumunda üst üste üçüncü karşılaşmasını kazanmış olacak.

21. RANDEVU

Fenerbahçe, Süper Lig tarihi boyunca Medicana Sivaspor ile 20 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalardan 13'ünü Fenerbahçe kazanırken, 4 maçı da Medicana Sivasspor kazandı. 3 müsabakada ise her iki takım birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Medicana Sivasspor en son Fenerbahçe'yi kendi evinde teknik direktör Roberto Carlos yönetiminde 2-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de kendi evinde Sivasspor ile oynadığı 10 maçın 8'ini kazandı. 1 maç berabere biterken, 1 maçı da Medicana Sivasspor kazandı. 2012-2013 sezonun ikinci yarısı yarısında Aykut Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertliler, Rıza Çalımbay yönetimindeki Medicana Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.

2010-2011 sezonunda 4-3 ve 2013-2014 sezonunda 5-2 Fenerbahçe'nin kazandığı maçlar her iki takım arasında en çok gol atılan maçlar oldu.





FENERBAHÇE İLE MEDİCANA SİVASSPOR ARASINDAKİ SON 5 KARŞILAŞMA

2014-2015 Medicana Sivasspor: 2 - Fenerbahçe: 3

2014-2015 Fenerbahçe: 4 - Medicana Sivasspor: 1

2013-2014 Medicana Sivasspor: 2 - Fenerbahçe: 0

2013-2014 Fenerbahçe: 5 - Medicana Sivasspor: 2

2012-2013 Fenerbahçe: 1 - Medicana Sivasspor: 2 - İSTANBUL