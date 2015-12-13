Fenerbahçe 1-0 İstanbul Başakşehir Maçı Golleri Geniş Özeti İzle - Luis Nani İstanbul Başakşehir'e Attığı Gol izle

FENERBAHÇE - M. BAŞAKŞEHİR

STAT: Ülker

HAKEM: Cüneyt Çakır

SAAT: 19.00

YAYIN: Lig TV

FENERBAHÇE: Volkan, Gökhan, Kjaer, Alves, Caner, Josef, Mehmet Topal, Ozan, Alper, Nani, Fernandao

M. BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Yalçın, Mahmut, Alparslan, Mossoro, Badji, Emre, Visca, Doka, M. Batdal

Fenerbahçe'de Fernandao ve Ozan'ın yerine Robin van Persie ve Diego girdi.

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Başakşehir atağında Mossoro sağdan atağa çıktı. Kale ağzına ortasını yaptı. Arkada bomboş pozisyonda bulunan Mehmet'ten önce Gökhan ayak koydu.

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Başakşehir'de Yalçın, Volkan'ın degajını engellemeye çalıştı, sarı kart gördü.

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Başakşehir atağında Mossoro savunmanın arkasına iyi sarktı ancak ofsayt bayrağı kalktı.

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Başakşehir'de Mahmut Tekdemir, Fernandao'yu ceza sahası önünde düşürdü, sarı kart gördü.

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Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

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Maçın ilk yarısı sona erdi.

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Fenerbahçe'de Caner, hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

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Başakşehir'de Badji, Caner'e müdahalesi sonrası sarı kart gördü.

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Başakşehir'de Uğur Uçar, gelişen Fenerbahçe atağında Lazar Markovic', düşürdüğü için sarı kart gördü.

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Başakşehir atağında Mehmet Batdal, sol kanatta kontrol ettiği topu kaleye gönderdi ancak Volkan Demirel başarılı.

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Gelişen Fenerbahçe atağında Lazar Markovic, ceza sahasının hemen içinde şut çekme fırsatı buldu, vuruşunda Volkan'ın elinden seken top Josef de Souza'da kaldı, Souza topu ağlara yolladı ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

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Caner-Markovic paslaşmasında Caner ceza alanına girmek istedi ancak aldığı pas istediği gibi olmadı.

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Ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Savunma arkasına atılan topta Nani, topla kalecinin arasına girdi, Volkan'ın üzerinden topu aşırttı ancak Yalçın kaleye giden topu dışarı yolladı.

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Nani'nin kullandığı serbest vuruşta Fernandao kafayı vurdu ancak top etkisiz bir şekilde dışarı çıktı.

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Fenerbahçe atağında Nani, Doka'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Sarı-Lacivertliler kaleye uzak bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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Fenerbahçe'de Lazar Markovic oyuna girdi.

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Fenerbahçe atağında Ozan Tufan, soldan topla beraber ilerledi. Trivela bir orta yaptı ancak top tüm Fenerbahçelilerin üstünden geçti.

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Fenerbahçe'de Alper Potuk sakatlandı. Sağlık görevlileri "değiştirin" işareti yaptı.

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Fenerbahçe çok tehlikeli geldi. Ceza sahası içinde top Ozan Tufan'ın önüne düştü, Ozan'ın vuruşunda top dışarı çıktı.

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Fenerbahçe atağında Fernandao, sol kanattan ortasını yaptı ancak Başakşehir savunması topa son anda ayak koydu.

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Karşılaşmanın başında iki takımda birbirine üstünlük sağlamaya çalışıyor.

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Fernandao rakibinden sıyrılıp ceza alanına girmek istedi ancak topu ayağından açınca kaleci Volkan'da kaldı.

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Karşılaşma Başakşehirli futbolcuların vuruşuyla başladı.

MAÇ ÖNCESİ

Başakşehir: Volkan, Yalçın, Mahmut, Visca, Doka, Mehmet Batdal, Mossoro, Badji, Emre Belözoğlu, Uğur Uçar, Alpaslan

MAÇ ÖNCESİ

Fenerbahçe: Volkan, Caner, Kjaer, Alves, Gökhan, Mehmet Topal, Josef, Ozan Tufan, Alper, Nani, Fernandao

MAÇ ÖNCESİ

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.