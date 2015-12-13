Fenerbahçe 1-0 Başakşehir maçı özeti ve golleri ( FB, BAŞAKŞEHİR MAÇI SKORU, GENİŞ ÖZETİ )

Fenerbahçe Başakşehir maçı skoru kaç kaç bitti? Fenerbahçe Başakşehir maçı özeti izle. Fenerbahçe Başakşehir maçı golleri izle. Fenerbahçe Başakşehir maç özeti, FB-RİZE maçı geniş özeti izle. Spor Toto Süper Lig'de 15. haftasında, Fenerbahçe sahasında, Medipol Başakşehir'i Nani'nin 84. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan ve hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı karşılaşma 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin golünü 84. dakikada Luis Nani kaydetti. Başakşehir'de Stephane Badji 69. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 34'e çıkardı ve derbi öncesi maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Başakşehir ise 26 puanda kaldı.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Başakşehir ise Eskişehirspor'u konuk edecek.

FENERBAHÇE M.BAŞAKŞEHİR 1-0

M.S. Fenerbahçe rakibini 1-0 yendi ve puanını 34 yaptı. Başakşehir 26 puanda kaldı.

M.S. Ceza alanına gelen ortayı savunma uzaklaştırdı ve maçın son düdüğü geldi!

93' Başakşehir kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

92' Ceza alanı içinde karambol yaşandı. Köşeye giden topu Volkan müthiş çıkardı.

91' Başakşehir kornerden gol arıyor bu dakikalarda.

90' Maçın sonunda +3 uzatma süresi oynanacak.

89' Enver Cenk Şahin sağdan hızlı çıktı. Ceza alanı içine girmek üzereydi ki Kjaer geldi ve topu ayağından çaldı.

88' Van Persie orta alandan aldığı topla ilerlerken Enver Cenk'in faulü ile yerde kaldı. Genç oyuncu itirazı sonrası sarı kart gördü.

87' Emre oyundan çıkarken Fenerbahçe tribünlerinin alkışlarını aldı. Tribünler 'Emre' sesleri ile yankılandı.

86' Medipol Başakşehir'de Emre oyundan çıkıyor. Sokol Cikallleshi oyunda.

85' Caner soldan içeriye doldurdu. Ceza alanı ön çizgisinde Mahmut uzaklaştırdı.

84' Soldan topu alan Nani, iki kişiyi geçtikten sonra müthiş bir plase çıkardı. Van Persie'nin eğilmesi ile kafasının üzerinden geçen top Volkan'ı avladı ve ağlarla buluştu

84' GOL! Nani attı.

83' Nani soldan arka direğe ortaladı. Savunma uzaklaştırdı.

82' Gökhan orta alanda Enver'den topu aldı ancak faul kararı çıktı.

81' Fenerbahçe atağında Mehmet Topal topu kale ağzına doldurdu. Volkan uzaklaştırmak isterken kısa düştü. Diego tamamladı ancak top auta çıktı.

80' Son 10 dakika. İki takım da gol arıyor. Fenerbahçe baskın olan taraf.

79' Fenerbahçe'de Kjaer sarı kart gördü.

78' Diego kornerden sonra ceza sahası dışına gelen topu tekrar kale ağzına şişirdi. Volkan çıktı ve topu aldı.

77' Markovic yine soldan içeri girdi. Kaleye doğru sert bir pas çıkardı. Volkan iki hamlede topun sahibi oldu.

76' Bu dakikalarda maçta tempo düştü. Başakşehir'in 10 kişi oynadığını hatırlatalım...

75' Maçta son 15 dakikalık bölümün içine girdik 0-0 beraberlik sürüyor.

74' Fenerbahçe'nin rakip kaleye gönderdiği 5 isabetli şut var ancak henüz golü bulamadı.

73' Markovic soldan süratle ceza alanına girdi. Kale ağzına çevirdiği topu savunma kornere çeldi.

72' Medipol Başakşehir'de Mossoro oyundan çıkarken Rotman oyunda.

71' Visca soldan hareketlendi. Fenerbahçe ceza alanına yaklaştı ancak Josef daha fazla ilerlemesine izin vermedi.

69' Kullanılan serbest vuruşta savunmanın arkasına sarkan Gökhan müsait pozisyonda vurdu ama top az farkla auta çıktı.

69' Kendi sahasının orta bölümünde Josef'in bileğine sert bir şekilde basan Badji ikinci sarıyı gördü ve atıldı.

68' Başakşehir'de Badji kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

68' Caner sol bölümden ortaladı. Yerden gelen topa Nani hamle yaptı ancak top Volkan'da kaldı.

67' Başakşehir bir kez daha gole yaklaştı. Mehmet ceza alanı içi sol bölümünde topla buluştu. Şutunu da çekti ancak Volkan'ı geçemedi.

66' Van Persie ceza alanı dışı sol bölümünde topu aldı. Markovic'i düşündü ancak top kaleci Volkan'da kaldı.

65' Başakşehir önemli bir pozisyonu harcadı. Kontraya çıkan konuk takımda Enver Cenk ara pasında Visca'yı düşündü. Ancak top Visca için hızlıydı ve soldan auta çıktı.

64' Medipol Başakşehir'de Doka yerini Enver Cenk'e bıraktı.

63' Gökhan sağdan ceza alanına ortaladı. Gökhan ceza alanı içinde topu uzaklaştırdı.

62' Mehmet bir süre topu sürdükten sonra sol kanada pasını verdi. Ancak oraya koşan hiçbir takım arkadaşı yoktu.



61' Maçta 61. dakika da tamamlandı. Fenerbahçe üstün bir oyun oynuyor. 0-0 beraberlik sürüyor.

60' Fernandao oyundan çıkarken memnuniyetsiz bir yüz ifadesi takınırken, doğrudan soyunma odasına gitti.

59' Ozan Tufan da çıkarken Diego oyunda.

59' Fenerbahçe'de Fernandao yerini Van Persie'ye bıraktı.

58' Doka soldan topla çıktı. Pasını vermek üzereydi ki arkadan gelen Nani pozisyonunu bozdu.

57' Doka Gökhan'dan kaptığı topla bir anda atağa çıkıyordu ancak Cüneyt Çakır, Doka'nın faul yaptığına karar verdi.

56' Alpaslan kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullandı. İlk top barajdan döndü. İkinci şutu farklı şekilde auta çıktı.

55' Mossoro sağdan atağa çıktı. Kale ağzına ortasını yaptı. Arkada bomboş pozisyonda bulunan Mehmet'ten önce Gökhan ayak koydu. Önemli bir hamleydi.

54' Fenerbahçe'de Van Persie ısınmaya başladı...

53' Alpaslan ceza alanına ortaladı. Savunmada ters bir vuruş geldi. Top kornerde.

52' Mossoro savunmanın arkasına iyi sarktı ancak ofsayt bayrağı kalktı.

51' Caner soldan ortaladı. Top doğrudan auta çıktı.

50' Fernandao, ceza alanı içi sağ bölümünde topla buluştu ancak rakibini geçemedi.

49' Caner serbest vuruşta topu kaleye gönderdi. Volkan direk dibinden çıkardı.

48' Fernandao sağ çaprazdan topu sürerek ilerledi. Mahmut'un faulü ile yerde kaldı. Mahmut sarı kart gördü.

47'Alpaslan soldan çizgiye indi. Ortasını yaptı. Arka direkte Mehmet'ten önce savunma kafayla topu uzaklaştırdı.

46' Maçta ikinci yarı başladı.



D.A. ilk yarısı 0-0 sona eren maçın son dakikaları oldukça gergindi. Uğur, Badji ve Caner maçın son 2 dakikasında sarı kart gören isimler.

D.A. Maçta ilk yarı sona erdi.

45' Caner, kendisine yapılan faul sonrası itirazı nedeniyle sarı kart gördü.

45' Kadıköy'de yine ortalık karıştı. Badji'nin darbesi ile bu sefer Ozan yerde.

45' Caner, Badji ile yükseldiği hava topu mücadelesi sonrası aldığı darbe nedeniyle şu anda sakatlık geçiriyor.

45' Kadıköy'de ortalık bir anda karıştı. Caner, kendisine faul yapan Badji'ye sert tepki gösterdi. Badji faul sonrası sarı kart gördü.

44' Uğur, Markovic'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

43' Mehmet ceza alanı dışından vurdu. Top farklı şekilde auta çıktı.

42' Visca sağdan ortaladı. Volkan topu almak için çıktı. Yere takılınca top bir anda kimseye değmeden devam etti. Ve sonunda auta çıktı.

41' Mehmet Batdal soldan şansını denedi. Top Volkan'da kaldı.

40' Emre'nin sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top Fenerbahçe kale ağzına indi. Savunmada Kjaer topu uzaklaştıran isim oldu.

39' Visca sağdan savunmanın arkasına koşu yaptı. Mossoro'dan pasını aldı ancak ofsayt...

38' Nani serbest vuruşu kullandı. Volkan üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etti.

37' Fenerbahçe kaleyi karşıdan gören, uzak bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.

36' Ozan'ın ceza alanı dışından yaptığı vuruş Volkan'dan döndü. Josef tamamladı fakat Brezilyalı oyuncu için ofsayt bayrağı kalktı.

36' Fenerbahçe, Josef'le golü buldu ancak ofsayt!

35' Caner-Markovic paslaşmasında Caner ceza alanına girmek istedi ancak aldığı pas istediği gibi olmadı.

34' Josef orta alandan topla çıkmak isterken yerde kaldı. Faul Fenerbahçe'nin.

33' Fernandao sağdan ceza alanına ortaladı. Arka direkte topu alan Markovic Uğur 'u geçmek istese de başarılı olamadı. Top auta çıktı.

32' Başakşehir forması giyen eski Fenerbahçe'li Emre Belözoğlu, korner kullanmak için köşeye gittiğinde Fenerbahçe'li taraftarların alkışları ile karşılaşıyor.

31' Visca sağdan ortaladı. Volkan çıktı ve topu kontrol etmek isterken sektirdi. Ardından ayakları ile uzaklaştırdı.

30' Mossoro sağdan topla beraber ilerledi. Markovic'i geçti ancak Caner'e takıldı.

29' Fenerbahçe adına inanılmaz bir gol kaçtı. Nani sağdan ceza alanına girdi. Volkan'ın üzerinden topu aşırttı. Yalçın çizgi üzerinden topu uzaklaştırdı.

28' Maçta geride kalan 28 dakikada iki takımda atak futbol oynuyor. Fenerbahçe hücum bölgesinde üstünlüğü ele alırken son vuruşlarda başarılı değil.

27' Caner soldan ortaladı. Fernandao'ya gelmeden Mahmut topa dokundu.

26' Uğur sağdan topla çıkmak istedi ancak Caner rakip yarı alanda pres uygulayarak topu engelledi.

25' Volkan Babacan'ın uzun pasına Mehmet koştu ancak Gökhan, Mehmet'in topla buluşmasına izin vermedi.

24' Caner sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta topu ceza alanına ortaladı. Fernandao kafayı vurdu. Top auta çıktı.

23' Topla oynama oranları: Fenerbahçe %49 - Başakşehir %51

22' Caner soldan ceza alanına ortaladı. Penaltı noktası yakınlarında Yalçın kafayla uzaklaştırdı.

21' Markovis soldan ceza alanına girdi. Yalçın ilerlemesini engelledi ve topu uzaklaştırdı.

20' Fenerbahçe'de Alper çıktı. Markovic girdi.

20' Visca sağdan ilerlerken Caner'in darbesi ile yerde kaldı. Hakem Caner'i uyardı.

19' Fenerbahçe'de Alper Potuk sakatlandı ve oyuna devam edemeyecek.

18' Ozan Tufan soldan topla beraber ilerledi. Trivela bir orta yaptı ancak top tüm Fenerbahçelilerin üstünden geçti.

17' Gökhan sağ çaprazdan şut çekti. Fernandao'ya çarpan top auta çıktı.

16' Caner ceza alanına ortaladı. Alpaslan kafayla uzaklaştırdı.

15' Badji sağdan ceza alanına ortaladı. Mehmet Batdal hareketlenirken Volkan ayakları ile uzaklaştırdı ama öncesinde ofsayt bayrağı kalkmıştı

14' Ozan Tufan ceza alanı içinde seken topu tamamladı. Az farkla auta çıktı.

13' Uğur Uçar topa elle müdahale edince Cüneyt Çakır faulü verdi. Uğur daha sonra topu Fenerbahçe'ye geç verince uyarı aldı.

11' Gökhan sağdan indirdi. Ceza alanına ortaladı. Savunma uzaklaştırdı.

10' Simon Kjaer'nın sağdan uzun topu Fernandao'ya doğru giderken Yalçın araya girdi.

9' Fernandao soldan ceza alanına girdi. Penaltı noktasına doğru topu çevirdi. Nani'den önce Alpaslan ayak koydu

8' Emre korneri kullandı. Ön direkte Fernandao karşıladı.

7' Visca sağdan ceza alanına girdi. İçeriye çevirdi topu, savunma izin vermedi.

6' Doka'nın pasında Alpaslan solda topu kontrol edemeyince taca çıkan top Fenerbahçe'ye geçti

5' Fenerbahçe'de Nani kısa süreli bir sakatlık geçirdi. Tedavisinin ardından yeniden oyunda.

4' Fernandao rakibinden sıyrılıp ceza alanına girmek istedi ancak topu ayağından açınca kaleci Volkan'da kaldı.

3' Visca ara pasında sağdan Uğur'u kaçırmak istedi ancak savunma izin vermedi.

2' Maçın ilk dakikalarında kıran kırana bir orta saha mücadelesi sergileniyor

1' Başakşehir'in vuruşu ile maç başladı.

İŞTE İLK 11'LER!

Fenerbahçe: Volkan, Gökhan, Kjaer, Alves, Caner, Mehmet Topal, Josef, Ozan Tufan, Alper, Nani, Fernandao

Başakşehir: Volkan, Uğur, Yalçın, Mahmut, Alparslan, Mossoro, Badji, Emre, Visca, Doka, M. Batdal

Kanarya, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin olduğu haftada kesinlikle kayıp yaşamak istemiyor. Vitor Pereira’nın öğrencileri aynı zamanda Gaziantepspor beraberliğini de bugün 3 puan alarak unutturmak amacında. Evinde çıktığı son 13 lig maçının 10’unu kazanan Fenerbahçe, bu sezon ise 8 haftadır yenilmiyor.

6. haftada Beşiktaş’a 3-2 mağlup olduktan sonra önemli bir seri yakalayan Sarı-Lacivertliler bugün galip gelmesi halinde puanını 34’e çıkartacak ve Beşiktaş’ın 2 puanla önüne geçecek. Sadece Fenerbahçe değil, 25 puanlı Başakşehir de çıkışta. Abdullah Avcı’nın ekibi çıktığı son 7 lig maçında 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

7’YE 5 ÜSTÜNLÜK VAR

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 14 karşılaşmada, Fenerbahçe’nin üstünlüğü bulunuyor. Ancak Başakşehir de azımsanmayacak bir galibiyet sayısına ulaştı. Sarı-Lacivertliler toplamda 7 maç kazanırken, Başakşehir 5 mücadelede 3 puana uzandı. 2 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Cüneyt Çakır’ın yöneteceği kritik maç saat 19.00’da başlayacak.

ÜÇ FUTBOLCU BUGÜN YOK

Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe’nin tek cezalı oyuncusu. Meireles ve Volkan Şen ise sakatlıklarından dolayı kadroda olmayacaklar. Bu 3 oyuncu dışındaki tüm isimler Vitor Pereira’dan görev bekliyor. Aynı zamanda kart sınırındaki oyuncuların fazlalılığı da dikkat çekiyor. Josef, Fernandao, Nani, Bruno Alves, Alper Potuk ve Mehmet Topal kart görmeleri durumunda Gençlerbirliği deplasmanında takımı yalnız bırakacak. Pereira, öğrencilerinden gereksiz yere hakemle diyaloğa girmemelerini istedi.

CÜNEYT ÇAKIR’LA EŞİTLİK VAR

Türkiye’nin bir numaralı hakemi olarak gösterilen Cüneyt Çakır, haftanın en kritik karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe-Başakşehir maçını yönetecek. Çakır daha önce iki takımın 3 mücadelesinde düdük çaldı, sonuç eşitlik oldu. Bir kez Fenerbahçe bir kez de Başakşehir galip gelirken, diğer maç beraberlikle sonuçlandı.

Çakır bugüne kadar Sarı-Lacivertliler’in 29 maçını yönetti, 18’inde Kanarya 3 puan aldı. Başakşehir’in ise 13 maçında Cüneyt hoca vardı. İstanbul kulübü bunların 5’ini galip bitirirken, 8 kez puan kaybı yaşadı. En göze çarpan nokta ise Çakır’ın en çok kart çıkartan hakem olması.

29 MAÇTIR GOL ATIYOR!

Sarı-Lacivertliler, üst üste çıktığı son 29 maçta da gol atmayı başardı. Fenerbahçe’nin golsüz tamamladığı en son karşılaşma 7 Şubat 2015’te oynandı. Kanarya o gün Trabzonspor ile Saracoğlu’nda 0-0 berabere kalmıştı. 29 mücadelede 53 kez fileleri sarsan Fener, ağlarında 27 gol gördü. Sarı-Lacivertliler, son 3 lig maçında 7 kez gol sevinci yaşadı.





Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emre Belözoğlu, bugün Başakşehir formasıyla eski takımına karşı sahaya çıkacak. Tecrübeli futbolcu bu maç öncesinde çok özel açıklamalarda bulundu.Emre Belözoğlu bu akşam Fenerbahçe’ye karşı oynayacak. KADIKÖY’de Fenerbahçe bu akşam Medipol Başakşehir’i ağırlayacak, tüm gözler Emre Belözoğlu’nun üzerinde olacak.Yıldız futbolcu için sonucu zirve mücadelesini yakından ilgilendiren zorlu 90 dakika büyük anlam ifade ediyor.Eski takımı Fenerbahçe’ye karşı Medipol Başakşehir formasıyla mücadele edecek olan Emre Belözoğlu’nu bu maç öncesinde çok özel açıklamalarda bulundu.Kaptanlığını yaptığı Sarı Lacivertli takıma karşı sahada yer alacağını belirten tecrübeli oyuncu şunları söyledi.