Fener'i Heyecanlandıran Teklif!

KJAER'E DEV TALİP

Bu arada Fenerbahçe’de sezon başında en çok eleştirilen konuların başında savunma ve stoper Simon Kjaer geliyordu.... Ancak F.Bahçe’nin bonservisine 6 milyon 750 bin Euro ödediği Danimarkalı yıldız, her geçen gün takıma ve Türk futboluna ayak uydurmaya başladı.