Fener'i Heyecanlandıran Teklif!

Yüksek yıllık ücret ve bonservis bedelleriyle birbirinden önemli isimler Çin’in yolunu tutarken, hatırlanacağı gibi sezon başında Beşiktaş’ın yıldızı Demba Ba da, 13 milyon Euro bonservis karşılığında Shanghai Shenhua’ya gitmişti.
Süper Lig’i önemli bir pazar olarak gören Çin ekipleri, şimdi de F.Bahçe’nin yıldızlarına göz dikti... Shanghai Sıpg takımı, Sarı-Lacivertliler’in sezon başında M.United’dan kadrosuna kattığı Robin van Persie ile Luis Nani’yi renklerine bağlamak için harekete geçti.
Her iki yıldıza da yıllık 5’er milyon Euro teklif eden Çin kulübü, Sarı-Lacivertli kulübe ise bonservis bedeli olarak 22 milyon Euro önerdi.
"30 MİLYON EURO OLURSA DÜŞÜNÜRÜZ"
Hollandalı golcüsü ve Portekizli yıldızını şimdilik satmak istemeyen Fenerbahçeli yöneticiler ise Shanghai Sıpg’ın bu teklifine “Rakam 30 milyon Euro’ya çıkarsa düşünürüz” şeklinde karşılık verdi.
Transferi resmiyete dökmek isteyen Uzak Doğu ekibinin, önümüzdeki haftalarda iki oyuncunun menajeriyle görüşeceği ve F.Bahçe Kulübü’ne de bir yetkili göndererek transferi resmiyete dökeceği öğrenildi.
KJAER'E DEV TALİP
Bu arada Fenerbahçe’de sezon başında en çok eleştirilen konuların başında savunma ve stoper Simon Kjaer geliyordu.... Ancak F.Bahçe’nin bonservisine 6 milyon 750 bin Euro ödediği Danimarkalı yıldız, her geçen gün takıma ve Türk futboluna ayak uydurmaya başladı.
Her iki kulübün yetkilileri, başarılı stoperin ortaya koyduğu performans için “Avrupa’nın en iyi stoperleri arasında” ifadelerini kullanırken, Danimarka ile birlikte EURO 2016’ya katılamamasının oyuncu adına şansızlık olduğunu vurguladılar.
Kjaer’in Başakşehir maçındaki performansına tam not veren PSG ve ManU’nun scoutlarının, yıldız futbolcuyu ilerleyen süreçte tekrar izleyebilecekleri ifade edildi.