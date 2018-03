Fenandao takımımız oturuyor, istediğimiz seviyeye geliyoruz!

Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında attığı ikinci golün sahibi Fernandao, 90 dakikayı değerlendirdi. Yedek kalmayı sorun etmediğini belirten Brezilyalı golcü, artık istedikleri performansı sergilemeye başladıklarını belirtti.



Brezilyalı şöyle konuştu:



"Yedek kalmam sorun değil"



Ben teknik direktörümüzün kararlarına her zaman saygı duyuyorum. Çalışmaya devam ediyorum. Takımın bana ihtiyacı olduğu anlarda her zaman elimden gelenin en iyisni yapmaya çalışıyorum.



"Artık takım oturdu"



Hocamız bizden her zaman baskı uygulamamızı ve çok mücadele etmemizi istiyor. Aslında biz bunu sezon başından beri deniyoruz ama takım daha yeni yeni oturmaya başladı. Biz daha iyi olacağız.



Fenerbahçe'nin yeni transferi Fernandão kimdir?



José Fernando Viana de Santana ya da kısaca Fernandão 27 Mart 1987'de Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde dünyaya geldi.



Fernandão futbolculuk kariyerine 2006 senesinde America-RJ kulübünde başladı. 2008 yılında Tombense'yle anlaşan Brezilyalı oyuncu, 2012 yılına kadar sırasıyla Flamengo, Volta Redonda, Macaé, Paysandu, Democrata (GV), Guarani ve Palmeiras takımlarında forma giydi.



Atlético Paranaense ekibiyle 2012 sezonunda 10 maçta forma giyen Fernandão 3 kez fileleri havalandırdı. Bir sonraki sezon Bahia'da kiralık forma giyen Brezilyalı santrafor, ilk çıkışını 2013 sezonunda gerçekleştirdi. Bahia forması altında 34 maça çıkarken 14 gol kaydedip 2 de asist yaptı.



2013-14 sezonu başında Bursaspor'un dikkatini çeken Fernandão için kulüpler anlaşamamış ve transfer gerçekleşmemiştir. Sezon ortasında ise golcü arayışında olan Bursaspor, Fernandão ve kulübüyle 1.5 yıllığına kiralık olarak anlaştığını açıkladı.



İlk maçına 14 Ocak 2014 tarihinde Türkiye Kupası'nda Sivasspor karşısında, 99 numaralı formasıyla çıktı. Gerçek adı "Fernando" olan ancak "Büyük Fernando" anlamına gelen Fernandão'yu kendi isimi olarak kullanan oyuncu, 25 Ocak 2014 tarihinde ilk lig maçına Eskişehirspor maçında çıktı ve 2 gol atarak Türkiye serüvenine hızlı başladı. Bursaspor'la ilk sezonunda 23 resmi maça çıkan Brezilyalı oyuncu 12 gol 4 asistle skora katkı verdi.



2014-2015 sezonunda gollerine kaldığı yerden devam eden Fernandão, ligin ilk yarısını 10 golle tamamladı. 12. ve 19. haftalar arasında üst üste 8 hafta gol atma başarısı gösteren oyuncu, 9 haftalık serileri olan Metin Oktay ve Saffet Sancaklı'yı yakalama şansını 20. haftada Olimpiyat Stadı'nda oynanan Beşiktaş maçında gol kaydedemeyerek kaçırmış ancak bu serisiyle yabancı oyuncular klasmanında maç haftası bazında arka arkaya en çok gol atan oyuncu unvanını elde etmiştir. Geçtiğimiz sezonda Bursaspor forması altında 44 resmi maça çıkan 1.92 lik dev oyuncu, 26 gol 8 asistlik müthiş bir performans sergiledi. Spor Toto Süper Lig'de attığı 22 golle ligi "Gol Kralı" olarak tamamlayan Fernandão, 30.hafta mücadelesinde Karabükspor filelerini 4 kez havalandırdı.



Kariyeri boyunca 147 maçta forma giyen oyuncu, 62 gol atarken, 15 sefer de takım arkadaşlarına gol hazırladı.