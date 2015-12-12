Felipe Melo'dan Yuto Nagatomo'ya şok küfür

Galatasaray'da başarılı bir kariyer geçiren Felipe Melo twitter'dan japonca olarak gönderi paylaşan Yuto Nagatomo'ya küfürlü bir tepki verdi
Galatasaray'dan Inter'e transfer olan Felipe Melo, oynadığı oyunla alkışlanırken, saha dışı hareketleriyle de gündeme geliyor. Zaman zaman sert futboluyla eleştirilen Brezilyalı futbolcu, şimdi de sosyal medyada takım arkadaşıyla atışarak adından söz ettirdi.
Melo, Interli Yuto Nagatomo'nun twitter üzerinde sürekli Japonca mesajlar paylaşmasına sinirlendi. Deneyimli futbolcunun yazdıklarını anlayamayan Melo sert çıkarak, "İtalyanca konuş g*t" şeklinde çıkıştı.
İtalyanca konuşmasını sağladı
Espritüel şekilde devam eden iki takım arkadaşı arasındaki diyalogda Nagatomo sonrasında, "Eğer dediklerimi anlamıyorsan o zaman Japonca öğren" diyerek Felipe Melo'ya takıldı. Melo da bunun üzerine "Seni seviyorum arkadaşım" yanıtını verdi. Nagatomo'nun bir süre sonra tweet'lerini İtalyanca atmaya başladığı görülürken, Melo'nun amacına ulaştığı yorumu yapıldı.