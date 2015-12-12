Felipe Melo'dan Yuto Nagatomo'ya şok küfür

Melo, Interli Yuto Nagatomo'nun twitter üzerinde sürekli Japonca mesajlar paylaşmasına sinirlendi. Deneyimli futbolcunun yazdıklarını anlayamayan Melo sert çıkarak, "İtalyanca konuş g*t" şeklinde çıkıştı.

İtalyanca konuşmasını sağladı

Espritüel şekilde devam eden iki takım arkadaşı arasındaki diyalogda Nagatomo sonrasında, "Eğer dediklerimi anlamıyorsan o zaman Japonca öğren" diyerek Felipe Melo'ya takıldı. Melo da bunun üzerine "Seni seviyorum arkadaşım" yanıtını verdi. Nagatomo'nun bir süre sonra tweet'lerini İtalyanca atmaya başladığı görülürken, Melo'nun amacına ulaştığı yorumu yapıldı.