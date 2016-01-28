Felipe Melo şok hatasının ardından şoke etti

İtalya Kupası yarı final ilk maçında sahasında İnter'i 3-0 yenen Juventus, finale çıkma adına büyük avantaj yakaladı. İnter, karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
YAĞMUR GİBİ GOLLER
Juventus Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 36. (pen.) ve 63. dakikalarda Alvaro Morata ve 83. dakikada Paulo Dybala kaydetti.
MELO'NUN HATASI PAHALIYA PATLADI
Inter'de Jeison Murillo 70. dakika gördüğü ikinci sarı kart sonrası kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Maça ilk 11'de başlayan Felipe Melo
Juventus'un 2. golünde yaptığı hata sonrası 64. dakikada oyundan alındı.
İtalya Kupası'nda finale çıkacak takımı belirleyecek rövanş maçı 2 Mart Çarşamba günü Inter'in evi Giuseppe Meazza'da oynanacak.