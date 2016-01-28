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Felipe Melo şok hatasının ardından şoke etti

Dün oynanan kupa maçında Juventus sahasında İnter ile karşılaşmadı 3-0 biten maçı ev sahibi ekip kazandı, 2. goldeki hatasının ardından Felipe Melo 64. dakika da oyundan alındı

Felipe Melo şok hatasının ardından şoke etti

 İtalya Kupası yarı final ilk maçında sahasında İnter'i 3-0 yenen Juventus, finale çıkma adına büyük avantaj yakaladı. İnter, karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

YAĞMUR GİBİ GOLLER

Juventus Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 36. (pen.) ve 63. dakikalarda Alvaro Morata ve 83. dakikada Paulo Dybala kaydetti.

MELO'NUN HATASI PAHALIYA PATLADI

Inter'de Jeison Murillo 70. dakika gördüğü ikinci sarı kart sonrası kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Maça ilk 11'de başlayan Felipe Melo Juventus'un 2. golünde yaptığı hata sonrası 64. dakikada oyundan alındı.

İtalya Kupası'nda finale çıkacak takımı belirleyecek rövanş maçı 2 Mart Çarşamba günü Inter'in evi Giuseppe Meazza'da oynanacak.
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Felipe Melo
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