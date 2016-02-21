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Felipe Melo'dan sonunda patladı!

Fеlipе Mеlо, Sаmpdоriа kаrşısındа kаzаnаrаk yеnidеn tоpаrlаnmа аdınа ilk adımı attığını söylеdi ve hаkеmlеrе çаttı

Felipe Melo'dan sonunda patladı!

 Felipe MeloInter'in evinde 3-1'lik skorla galip geldiği Sampdoria maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Flaş röportajda konuşan Melo, "Evimizde kazanarak, yeniden toparlanma adına ilk galibiyetimizi almış olduk. Uzun süredir bu kadar iyi görünmüyorduk. Ne kadar harika bir kadromuz olduğunu ve bu galibiyeti ne kadar çok hak ettiğimiz gösterdik. Bu galibiyet hem oyuncular, hem de taraftarlar adına çok güzel oldu." ifadelerini kullandı.



Brezilyalı orta saha, "Harika bir bitiricilikle 3-1 kazandık. Sampdoria, bize karşı tıpkı Fiorentina gibi oynadı. Onları durdurmak kolay olmadı. Fakat maçın sonunda onlara 1 gol attırdığımız için üzüldüm. Fakat, önemli olan kazanmaktı ve biz iyi oynayarak kazandık." diyerek sözlerini sürdürdü.



Melo, hakemlerin kartları ve kendine yöneltilen eleştiriler hakkında, "İnsanlar neden benim hakkımda sürekli konuşur bilmiyorum. Ben daha kötü müdahaleler de görüyorum ve sarı kart bile çıkmıyor, hatta faul bile vermiyorlar. Söz konusu ben olunca hemen kırmızı kart çıkarıyorlar." diyerek sözlerini noktaladı.

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Felipe Melo
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