Felipe Melo'dan itiraf gibi açıklamalar

Sezon başında Galatasaray'dan İnter'e transfer olan Felipe Melo, kulüp televizyonuna açıklamalar yaptı. Bu sezon İnter'de gördüğü kırmızı kartlar nedeniyle eleştirilerin odak noktası olan Felipe Melo yaptığı açıklamada kendisini ve takımını savundu.



"KİMSE BU KADARINI BEKLEMİYORDU"

Aldıkları iyi sonuçlar nedeniyle insanların İnter'i eleştirdiğini söyleyen Brezilyalı oyuncu "Sezon başladığında kimse bizden bu kadar iyi performans sergilememizi beklemiyordu. Şu an ligde üst sıralarda olmamamız bazı kişilerin hoşuna gitmiyor olabilir ama ben bunu gerçekten umursamıyorum." ifadelerini kullandı.

"ASIL HATAM KIRMIZI KART DEĞİL, PENALTIYDI"

Lazio maçında gördüğü kırmızı kart hakkında da konuşan 32 yaşındaki oyuncu " O maçtaki asıl hatam penaltıya sebep olmamdı. Benim tecrübemdeki bir oyuncu topa o şekilde girmemeliydi. Ama kırmızı karta gelirsek o anda rakibimin geldiğini görmedim. Sadece topu uzaklaştırmak istiyordum ancak Biglia bacağımın altında kaldı. Oysa ben orada zıplayarak kendimi ondan sakınmaya çalışmıştım. Ama federasyon bana 3 maç ceza verdi." dedi.

LAZIO MAÇINDA RAKİBİNİ BİÇMİŞTİ

Melo, İnter'in Lazio ile oynadığı maçın 86. Dakikasında durum 1-1 iken penaltıya sebep olmuş, ardından 90. dakikada topa vururken ayağını havaya fazla kaldırıp rakibi Biglia'nın boynuna müdahale ettiği gerekçesiyle direkt kırmızı kartla oyun dışına atılmıştı. Felipe Melo bu sezon İnter formasıyla çıktığı 14 maçta 5 sarı, 2 de kırmızı kart gördü.