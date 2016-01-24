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Felipe Melo'dan Galatasaray'a hüzünlü sitem

Dün kaybedilen Osmanlıspor maçının ardından İnter'e transfer olan eski Galatasaraylı Felipe Melo Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu

Felipe Melo'dan Galatasaray'a hüzünlü sitem

 Galatasaray'ın Osmanlıspor'a 3-2 yenilmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Felipe Melo, üzgün olduğunu belirten bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya üzerinden Osmanlıspor'a kaybettikleri maçın skorunu duyururken, kariyerine Inter'de devam eden Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo ağlayan sura emojisiyle sonuca üzüldüğünü ifade etti.

Felipe Melo'nun bu paylaşamından sonra bazı taraftarlar, Brezilyalı'ya geri dönmesi yönünde paylaşımda bulunurken, bazı taraftarlar ise Galatasaray'ın durumunu başarılı orta sahanın ayrılmasına bağladı.

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