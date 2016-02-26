Federasyondan Fenerbahçe taraftarı hakkında önemli açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu, 4 Fenerbahçetaraftarı hakkında son kararın mahkemede değil federasyonun yetkisi olduğunu açıkladı.



TFF'nin bildirisinde şu ifadelere yer verildi:



"Kamuoyu gündeminde yer alan Fenerbahçe A.Ş.-Beşiktaş A.Ş. müsabakasına futbolseverlerin girişleriyle ilgili çıkan bazı haberler nedeniyle bir açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 12.02.2016 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş. - Kasımpaşa A.Ş. müsabakasıyla ilgili olarak çirkin ve kötü tezahüratta bulunan maraton, okul açık tribünlerine giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar vermiştir.



Söz konusu karar uyarınca disiplin yaptırımı uygulanan taraftarların, İstanbul 6. Tüketici Mahkemesine başvurduğu ve Mahkemenin, ilgili elektronik kartlar üzerindeki blokajın tedbiren kaldırılmasına karar verdiği, sonuç olarak bu kişilerin 29.02.2016 tarihindeki Fenerbahçe A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. arasındaki müsabakaya giriş yapabilecekleri konusunda bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.



Ancak İstanbul 6. Tüketici Mahkemesi kararında, açıkça Mahkeme'nin bu kişilerin müsabakaya girişleri ile ilgili karar vermeye yetkisi olmadığı ve bu hususun TFF'nin yetkisinde olduğunu ifade edilmiştir.



Alınan karar sadece, elektronik kartların finansal özelliklerinin kullanımı ile ilgilidir.



Halbuki ilgili PFDK kararı uyarınca yapılan blokaj, kartların sadece müsabakaya giriş özelliğini bloke etmektedir. Yani ilgililerin, elektronik kartlarını, finansal işlemlerde kullanmaları ve hatta ekonomik değere sahip müsabakaya giriş haklarını (e-bilet) istedikleri 3. kişilere devretmeleri mümkündür.



Müsabakaya girişin engellenmesi ise Federasyonumuzun disiplin yaptırımı uygulama yetkisi kapsamındadır.



Kamuoyunun bilgisine saygı ile arz ederiz."