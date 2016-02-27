Federasyon Yıldırım hakkındaki iddialara cevap verdi!

Bir süredir yaşadığı bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle bu sabah Fulya Acıbadem Hastanesi'nde ameliyata alınan Başkan Demirören'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Demiröeren'in bugünü hastanede geçireceği, Pazar günü ise taburcu olacağı öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden şu açıklama yapıldı:

"Başkanımız Sayın Yıldırım Demirören, bu sabah Fulya Acıbadem hastanesinde planlı bir bel fıtığı ameliyatı geçirmiştir. Prof. Dr. Yunus Aydın tarafından gerçekleştirilen ameliyat sonrası Başkan Demirören'in sağlık durumu iyidir ve kendileri nekahat dönemini evlerinde geçirecektir. Başkan Demirören'e geçmiş olsun der, bundan sonraki yaşamında sıhhatli günler dileriz.