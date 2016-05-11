Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fatih Terim:"Avrupadaki 3.lük Yeterli Değil"

Fatih Terim kendi kariyerinde elde etmiş olduğu 2008 Avrupa Şampiyonası 3.lüğünün yeterli olmadığını ve hedeflerinin daha büyük işler başarmak olduğunu belirtti.

Fatih Terim:"Avrupadaki 3.lük Yeterli Değil"

 Terim, Almanya'daki Kicker dergisine verdiği röportajda, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2016) hedeflerini anlattı.


Kendisine "imparator" denildiğinin hatırlatılması üzerine Terim, bu lakabın üzerinde baskı oluşturduğunu ancak bundan gurur da duyduğunu ifade ederek, "Bunun için çok çalıştım. Tarihte çok komutanlar vardı, onları her zaman hayal ettim. Şükürler olsun ki büyük anları da yaşadım." ifadelerini kullandı.

2008 Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen üçüncülüğün, kariyerindeki en büyük başarılardan biri olduğunu kaydeden Terim, "Az kalsın Almanya'ya karşı önemli bir başarı elde ediyorduk ancak şanssızdık. Sakatlık sorunumuz vardı, oynatabilecek 14 oyuncumuz bulunuyordu. Onlar da elinden geleni yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

2016 Avrupa Şampiyonası için tedbirli olup olmadığına ilişkin soru üzerine tecrübeli teknik adam, "2008 ile bugün arasında büyük farklar var. Ben hocalık anlamında çok yeni şeyler öğrendim. 2008'de elde ettiğimiz üçüncülük, benim için yeterli değil. Gelişmemizin sınırına geldiğimizi düşünmüyorum. Biz kendimizi geliştirdik ve öğrendik." şeklinde görüş belirtti.

Terim, EURO 2016 hedeflerini, "Beklentilerimiz yüksek ancak sınırsız olanaklarımız yok. Başarılı olmak istiyoruz. Bunu herkes de istiyor. İyi çalışırsak ve takım olursak hiçbir şey imkansız değil. Ben gerçekçiyim, hayalci değil. Başaracağımızdan da şüphe duymuyorum." şeklinde aktardı.

.

İlgili Galeriler
Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Anahtar Kelimeler:
Euro 2016Fatih TerimA Milli Takım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.