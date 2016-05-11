Fatih Terim:"Avrupadaki 3.lük Yeterli Değil"

Terim, Almanya'daki Kicker dergisine verdiği röportajda, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2016) hedeflerini anlattı.





Kendisine "imparator" denildiğinin hatırlatılması üzerine Terim, bu lakabın üzerinde baskı oluşturduğunu ancak bundan gurur da duyduğunu ifade ederek, "Bunun için çok çalıştım. Tarihte çok komutanlar vardı, onları her zaman hayal ettim. Şükürler olsun ki büyük anları da yaşadım." ifadelerini kullandı.





2008 Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen üçüncülüğün, kariyerindeki en büyük başarılardan biri olduğunu kaydeden Terim, "Az kalsın Almanya'ya karşı önemli bir başarı elde ediyorduk ancak şanssızdık. Sakatlık sorunumuz vardı, oynatabilecek 14 oyuncumuz bulunuyordu. Onlar da elinden geleni yaptı." değerlendirmesinde bulundu.





2016 Avrupa Şampiyonası için tedbirli olup olmadığına ilişkin soru üzerine tecrübeli teknik adam, "2008 ile bugün arasında büyük farklar var. Ben hocalık anlamında çok yeni şeyler öğrendim. 2008'de elde ettiğimiz üçüncülük, benim için yeterli değil. Gelişmemizin sınırına geldiğimizi düşünmüyorum. Biz kendimizi geliştirdik ve öğrendik." şeklinde görüş belirtti.

Terim, EURO 2016 hedeflerini, "Beklentilerimiz yüksek ancak sınırsız olanaklarımız yok. Başarılı olmak istiyoruz. Bunu herkes de istiyor. İyi çalışırsak ve takım olursak hiçbir şey imkansız değil. Ben gerçekçiyim, hayalci değil. Başaracağımızdan da şüphe duymuyorum." şeklinde aktardı.

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