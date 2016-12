Fatih Terim “Şansızlığın Birini Kırdık”

EURO2016 öncesinde City of Manchester Stadyum'unda İngiltere'ye 2-1 mağlup olan A Milli Takım'da Teknik Direktör Fatih Terim, maç sonrasında yaptığı açıklamada, İngiltere Milli Takımı'na atılan ilk golü, "Şanssızlığımızı kırdık diye düşünüyorum. Birini kırdık, ikinciyi kıramadık" sözleriyle değerlendirdi.



İngiltere Milli Takımı'nın son yılların en iyi takımlarından biri olduğunu ifade eden Fatih Terim, oyundan memnun olduğunu dile getirerek, "İngiltere'ye karşı bu reaksiyonu göstermek kolay değil. Kazanabilir miydik, evet. Ben maçı seyreden ülkemizin insanlarının 'İşte budur. Bizim çocuklarımız her şeyi yaptı ama olmadı, helal olsun onlara' dediklerine eminim. Gördüğünüz gibi bu atmosferde oynamak hiç kolay değil. Sonuç istediğimiz gibi olmadı ama oyunla sevindirdiğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"UEFA VE FIFA BAZI ŞEYLERE ELEKTRONİK OLARAK MÜDAHALE ETMELİ"



4. hakeme İngiltere'nin ilk golünün ofsayt olduğunu cep telefonundan göstermesi hakkında gelen bir soru üzerine Terim, "UEFA ve FIFA belki bazı şeylere elektronik olarak müdahale etmeli. İngiltere'de 1-0 geride başlayıp oyunu bu duruma getirmek her babayiğidin harcı değil. Tarihi de biliyoruz aşağı yukarı. Cenk'in pozisyonunun ofsayt olmadığı, penaltı olduğu söylendi bana. Kornerin aut olduğunu söylüyorlar. Penaltının da penaltı olmadığı söyleniyor. Bir sürü şey söyleniyor. Herhalde Deniz hocanın olması olayı buraya çekti. Ben orada 4. hakeme ofsayt dedim, hayır dedi. O zaman al. Artık biz de bir yerlerdeyiz. Bence, topun içine çip mi konur veyahut zone olarak kalenin içine elektronik müdahaleler mi olur bilmiyorum ama işin doğallığının bozulmasını istemiyorum ama belki de böyle bir uygulama olacak, bilemiyorum. Güzel bir görüntü esasında, birbirimize yardım ediyoruz" dedi.



ÇALHANOĞLU: "ÇOK GURUR VERİCİ BİR ŞEY"



A Milli Takım adına İngiltere'ye karşı tarih boyunca ilk golü atan Hakan Çalhanoğlu ise "Daha önce Ozan'ın bir pozisyonu vardı, değerlendiremedi. İkinci pozisyonda top bana geldi. Gol attığım için çok mutluyum, gerçekten çok gurur verici bir şey" yorumunda bulundu.



Takım olarak çok iyi mücadele ettiklerini vurgulayan genç yıldız, "Çok pozisyona girdik, atamadık. Bizim için Avrupa Şampiyonası için iyi bir prova oldu. Şampiyonada ilk maçı kazanırsak büyük bir şansımızın olacağını düşünüyorum. Kazanırsak diğer maçlara iyi bir motivasyonla çıkacağımızı düşünüyorum. Oğuzhan ve Selçuk ağabey ile ilk 15-20 dakikadan sonra iyi paslaştık. Zaten bizim oyunumuz bu, rakibi sinirlendirmek ve psikolojisini bozmak, ondan sonra kendi ataklarımızı değerlendirmek. Avrupa Şampiyonası'na iyi bir şekilde hazırlanacağız" ifadesinde bulundu.