Fatih Terim Özbek'e hayır dedi!

Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray'ın bu durumdan kurtulmak için Fatih Terim hamlesi boşa çıktı. Taraftar tarafından pek sevilmeyen Dursun Özbek, Fatih hocayı takımın başına getirmek istedi ama reddedildi.
Fatih hoca teklifi kibarca reddetti
Çok kötü geçen sezonun bitmesine kısa bir süre kala yeni sezon için kolları sıvayan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in Fatih Terim ile bir araya geldiği ortaya çıktı...
Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray'ın bu durumdan kurtulmak için Fatih Terim hamlesi boşa çıktı. Taraftar tarafından pek sevilmeyen Dursun Özbek, Fatih hocayı takımın başına getirmek istedi ama reddedildi.