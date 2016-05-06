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Fatih Terim Özbek'e hayır dedi!

Geçtiğimiz hafta Galatasaraylıları sevindiren bir iddia ortaya atılmıştı. Özbek, Fatih Hocayı takımın başına getirmek istiyordu ama Fatih hocadan cevap geldi.

Fatih Terim Özbek'e hayır dedi!

Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray'ın bu durumdan kurtulmak için Fatih Terim hamlesi boşa çıktı. Taraftar tarafından pek sevilmeyen Dursun Özbek, Fatih hocayı takımın başına getirmek istedi ama reddedildi.

Fatih hoca teklifi kibarca reddetti

Çok kötü geçen sezonun bitmesine kısa bir süre kala yeni sezon için kolları sıvayan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in Fatih Terim ile bir araya geldiği ortaya çıktı...

Takvim'de yer alan habere göre; EURO 2016'ya hazırlanan tecrübeli teknik adam Fatih Terim ile baş başa görüşen Özbek'in yeni sezon için resmi teklifi sunduğu öğrenildi. Fakat Terim'in şu anda sadece Milli Takım'a konsantre olduğunu belirterek yapılan teklifi kibarca geri çevirdiği belirlendi.

Fatih Terim Yönetime güvenmiyor
Fatih Terim'in bu kararının arkasında Galatasaray'dan son ayrılışında yapılanlar nedeniyle yaşadığı kırgınlığın etkili olduğu öğrenildi.

Ayrıca yönetimin geleceğinin belirsiz olması nedeniyle İmparator'un yeniden Galatasaray'a geri yeniden dönmek istemediği gelen bilgiler arasında.

Şimdi sırada iki isim var
Böylece Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi planları başka bir bahara kalmış oldu. Listesinde Terim'in dışında yerli bir isim olmayan Başkan Dursun Özbek'in aldığı olumsuz yanıt sonrasında yabancı adaylara yoğunlaşacağı öğrenildi.

İlk olarak Lucien Favre ve Mircea Lucescu ile masaya oturacak olan Özbek'in bu iki isimden birisini mutlaka ikna etmek istediği ifade ediliyor.
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