Fatih Terim Net Konuştu “O Kupayı İstiyorum”

‘Volkan benim evladım, ama...’

‘Burak olmazsa da olur...’

Terim şöyle devam etti: “Burak beni aradı, 2-3 aydır iyi durumda değil. Son maçta 4-6-0 sistemiyle oynadık. Burak olursa iyi olur. Olmazsa yapacak bir şey yok. Cenk Tosun’u da beğeniyorum. Çok iyi oynuyor. Mevlüt oynamaya başladı, goller atıyor. Yunus iyi bir sezon geçirdi.”

‘Arda burada ego süremez’

“Emre Mor’un sıradan değil, sıra dışı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Kendim çalışmadım ama izleyenler çok beğendi. Solak, enteresan bir oyuncu. Arda, Barcelona’da oynamanın hazzını ve egosunu milli takımda sürmez. Barcelona’da oynayan oyuncumuz, en az oynayan oyuncumuz. Şener, Caner, Cenk... Az süre alan oyuncular bunlar. Bir karar alırken, ortaya çıkacak tüm dezavantajları göze alıyorum.”

‘Onlar babamın oğlu değil’

“Oyuncular benim babamın oğlu değil. Bazı oyuncuların ses tonunu bilmem. Burada bir ego savaşı olamaz. Hayalim 30 tane dışarıda oynayan oyuncuyl a milli takım kurmak. Listeyi Avrupa takımlarından açıklamak.”

Fatih Terim’den Galatasaray mesajı

Fatih Terim, EURO 2016 sonrası için de Galatasaray’a bir mesaj gönderdi. Tecrübeli hoca, “Galatasaraylılar’ın buraya saygı duyacakları kadar beni sevdiklerini biliyorum. Ben Galatasaray’ın yaşayan efsanelerinden biriyim. Divan üyesiyim. Bizi bazı şeyler acıtsa ve incitse de camiamıza kapris yapacak halimiz yok. Kişilerle olur işimiz. Gerekirse görüşürüm hiçbir sorun olmaz. Çıkar doğruyu da söylerim, ama şu anda benim için varsa yoksa Türkiye’dir, milli takımdır, Fransa’dır” dedi.

Oyuncu tercihleri hakkında da görüş belirten Terim, “Ömer Toprak düşünüldü ama bu şekilde karar verildi. Gökhan Töre iki maç oynamayacak ama bize elemelerde 13 maçta yardım etmiş. Çok genç. 31 Mayıs’ta belki almayacağım kadroya ama burada olmasını çok istiyorum. Volkan Demirel’e geçmiş olsun. Onu milli takımda ilk oynatan hocayım. Bu sefer böyle bir seçim yaptık. Yine Volkan, ama bu kez Babacan var. Ondan çok memnunum. Sıkıntılı dönemleri çok iyi geçti. Volkan Demirel benim çok sevdiğim kalecilerimden. Evladım ve kardeşim olan bir oyuncu. Atıldı, kötü goller yedi, yine şans verdim. Dün Volkan Demirel’di, bugün Volkan Babacan, yarın Onur olur, sonradan Harun olur” dedi.