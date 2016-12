Fatih Terim Kritik Açıklamalarda Bulundu!

Terim'in açıklamalarından satırbaşları:

"Beşiktaş önemli bir iş başardı, Beşiktaş camiasını tebrik ediyorum. Fikret Orman ve yönetimini, değerli dostum Şenol Güneş'i ve futbolcuları tebrik ediyorum. Beşiktaş taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanarak şampiyon oldu. Şampiyon olacakları tebrik ediyorum, play-off oynayacaklara da başarılar diliyorum.

"18 MAYIS 2000'DEKİ KUTLAMALARDA YOKTUM"

Birçok Galatasaraylı bilmez bunu; Ben UEFA Kupası'nı kazandığımız 18 Mayıs 2000 yılında Taksim'deki kutlamalarda yoktum. Ali Dürüst'e rica ettim söyleme diye, ben otobüsten Ataköy'de indim ve eve gittim. Hem başarı oyuncuların onlar kutlasın diye düşündüğüm için hem de yorgun olduğum için yoktum.

EURO 2016 bize başka turnuvaların kapısını açacak. Buradan fazla bir şey beklemiyoruz ama yine de iddiasız değiliz.

"BENİ OYUNU VE OYUNCUYU DEĞİŞTİREN BİRİ OLARAK GÖREBİLİRSİNİZ"

Ben olduğu yerde kalmayı sevmeyen biriyim. 'Hangi sistemle, hangi felsefeyle kazanırız'ı düşünen biri oldum hep. Ülkeye nasıl faydalı olurum diye düşünen biriyim. Oyunun her anını, oyunu ve oyuncuyu değiştiren biri olarak görebilirsiniz beni. 2 şampiyonluğun ardından üçüncüye giderken sistem değiştiren biri olarak görebilirsiniz. 17 Mayıs 2000'de soyunma odasında kalbe ve beyne hitap ederken biri olarak da gönderebilirsiniz.

"MUTLU OLMAYAN İNSAN PERFORMANSINI YÜKSEĞE TAŞIYAMAZ"

Konusunda uzman bir ekibim var. Her şeyden önce onlar 'iyi insan'dır. Biz onlarla her an beraberiz. 9-5 çalışan bir mesaimiz yok. Bugün aklıma geldi, ben Piontek'le çalışırken teknik adamların ofisi diye bir şey yoktu. Bugün neredeyse ofisi, sekreteri, asistanı olmayan teknik adam yok. Ben her zaman futbolcuma da ekibime de şunu söylerim: Mutlu olmayan hiçbir insan performansını yükseğe taşıyamaz.

Hazırlık maçlarının bile bizi mutlu ettiği ortamdan ciddi turnuvalara katılma zamanlarına geldik artık. EURO 2016 ve hazırlık maçlarımız için 31 kişilik geniş bir liste açıklayacağız. 31 Mayıs'a kadar bu kadroyu 23 kişiye düşürmek durumundayız.

İŞTE 31 KİŞİLİK EURO 2016 KADROSU

KALECİLER: Volkan Babacan, Onur Kıvrak, Harun Tekin, Ali Şaşal

DEFANS: Gökhan Gönül, Şener Özbayraklı, Caner Erkin, İsmail Köybaşı, Serdar Aziz, Semih Kaya, Çağlar Söyüncü, Ahmet Çalık, Hakan Balta

ORTA SAHA: Mehmet Topal, Selçuk İnan, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Oğuzhan Özyakup, Nuri Şahin, Mahmut Tekdemir, Arda Turan, Olcay Şahan, Alper Potuk, Volkan Şen, Yasin Öztekin, Emre Mor, Gökhan Töre

FORVET: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Yunus Mallı, Mevlüt Erdinç

ÖMER TOPRAK NEDEN YOK?

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, A Milli Takım kadrosu na Bayer Leverkusen'de forma giyen Ömer Toprak'ı almamasıyla ilgili konuştu.

Hatırlanacağı gibi Gökhan Töre ve Ömer Toprak arasında bir kavga yaşanmış ancak daha sonra iki isim arasında barış sağlanmıştı. Fakat Ömer Toprak'ın o süreçte "Gökhan olursa ben Milli Takım'da olmam" sözleri basında manşet olmuştu.

Terim, Ömer Toprak'ı almamasını açıklarken o sözlere de gönderme yaparak "Şu anda birçok insanın 'Şu niye yok, bu niye var' demesinin nedeni futbolu teorik olarak bilmesi. Ömer Toprak düşünüldü ama yine de bu şekilde karar verdik. Gökhan da kadroda olduğu için böyle bir karar çıktı" dedi.

Açıklamalarına devam eden Terim "Ligimizin kalitesi eskiye oranla daha yüksek. Bu kalite milli takıma da tesir edecektir. Milli Takım 'bu niye alındı, alınmadı' tartışmasından çok daha uzakta. Ben bu duygusallıktan çok uzakta seçiyorum takımı. Kılı 40 yarıyoruz. Gökhan iki maç oynamayacak ama bize elemelerde 13 maç yardım etmiş. Gökhan daha çok genç. Belki 31 Mayıs'ta almayacağım kadroya ama burada olmasını istiyorum. O kırmızı kart çok kötüydü. Kendisine de kızdım. Rakibe bayağı basmıştı. Kimseye haksızlık yapmamak için uğraşıyoruz ama bu tartışma hiç bitmez. Kimine göre bu güzeldir kimine göre diğeri" ifadelerini kullandı.

VOLKAN DEMİREL AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, A Milli Takım'ın Kazakistan maçında ısınırken sahayı terk eden ve bir daha kadroya alınmayan Volkan Demirel hakkında konuştu.

"VOLKAN'I İLK OYNATAN BENİM"

Bel fıtığı nedeniyle hakkında ameliyat kararı alınan Volkan Demirel'le ilgili açıklama yapan Terim, "Volkan'a geçmiş olsun. Onu ilk milli takımda oynatan hocayım. Bu sefer böyle bir seçim yaptık. Yine Volkan ama bu kez Volkan Babacan var. Volkan'dan çok memnunum. Çok sıkıntılı dönemleri çok iyi geçti. Speküle edilen bir konumdasınız, bunu kaldırmak kolay değil ama bize müthiş maçlar oynadı. Ağzını açmadan bunları yaptı hem de. Kolay değil" dedi.

"VOLKAN DEMİREL, BENİM EVLADIM"

Volkan Demirel ile bir sorunu olmadığını belirten Terim, "Volkan Demirel benim çok sevdiğim kalecilerimden. Evladım ve kardeşim olan bir oyuncu. Atıldı, kötü goller yedi, yine şans verdim. Benim için böyle bir şey söz konusu değil. İnandığım kimse ona şans verdim. Dün Volkan Demirel'di bugün Volkan Babacan, yarın Onur olur, sonradan Harun olur" diye konuştu.

"GÖKHAN TÖRE İNŞALLAH BİZİMLE FRANSA'YA GELİR"

Gökhan Töre'nin bize çok hizmeti geçti. Bundan sonra da geçecektir. Devam edeceğimizi düşünüyorum. 31 Mayıs'ta yine açıklayacağız. Kendini bizden ayrı hissetmemesi lazım. Uzun süre bizimle beraber oldu. İnşallah bizimle gelir Fransa'ya. Biz de turu geçeriz, o da oynar.

"BURAK YILMAZ DÜN BENİ ARADI..."

Burak dün beni aradı. Gidişatının 2-3 aydır iyi olmadığı ortada. Yavaş yavaş oynuyor. Oynadı da ama benim bildiğim şu anda sıkıntı sakatlığında değil. Fizik yapısında bir sorun olabilir. Cumartesi-pazar'dan itibaren Amerikalı yardımcılarımız oyuncuları tek tek analiz etmeye başladı. Hepsiyle temasa geçildi. Yağ yapısından kilo fazlasına kadar hepsi inceleniyor. Burak bizim için önemli bir oyuncu. Hayatım boyunca hiçbir oyuncunun sağlığını maçın sonucundan önde tutmadım. Son maça bakarsanız 4-6-0 sistemiyle oynadık. Burak olursa iyi olur. Olmazsa yapacak bir şey yok.

"CENK TOSUN'U DA BEĞENİYORUM"

Cenk Tosun'u da beğeniyorum. Cenk çok iyi oynuyor. Mevlüt oynamaya başladı goller atmaya başladı. Böyle anlarda hep bizimleydi. Yunus iyi bir sezon geçirdi. Yunus'un avantajı hem ileride hem geride oynuyor. Avantajımız bu yönde olabilir. Tek yere dört isim koyduk. Orayı 2 isim kabul edilebilir.

"BURAK İÇİN ZACCHERONI İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Sıkıntılı süreçten geçen bir kulübümüzün Türkiye'deki bu sıkıntıları yaşayış sürecini hepimiz biliyoruz. Onun kulüp konularına girmek istemiyorum ama Zaccheroni ile görüşeceğim. Burak gelip oynamak istiyor, onlar maçımız önemli diyor. Burak'ın sağlığında bir sıkıntı olduğunu sanmıyorum. Milli takım terapistlerinden birisi 1 buçuk aydır Burak'la birlikte.

"EMRE MOR SIRADIŞI BİR OYUNCU"

Emre Mor'un sıradan değil, sıra dışı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Kendim çalışmadım ama izleyenler çok beğendi. Çok milli takım vardı ama bizi seçti. Solak, enteresan bir oyuncu. Kendi hakkındaki düşüncelerimi antrenmanlarda ve maçlarda görürsem Türkiye enteresan bir oyuncu kazanır diye düşünüyorum. Emre değişik bir oyuncu. Çok abartmak istemiyorum görmek lazım.

"ARDA, BARÇA'DA OYNAMANIN HAZZINI MİLLİ TAKIM'DA..."

Milli takımlar demek yıldızlar topluluğu demektir. Milli takıma her kulübün en iyi oyuncuları alınır. Yıldızlar topluluğunu yönetebilmek önemlidir. Barcelona'da Arda gibi birçok yıldız var. Yıldız kelimesi nereden baktığınıza bağlı. İyi bir bağ ve iyi bir takım olmanın özelliklerini taşıyan, arkadaşlık dostluk ortamını yakalamamız lazım. Bizim takımımız öyle bir takım. Sevincin, üzüntünün ve sahadaki yardımlaşmanın size yansımadı önemlidir. Arda, Barcelona'da oynuyor olmanın hazzını ve egosunu milli takımda sürmez. Barcelona'da oynayan oyuncumuz en az oynayan oyuncumuz. Şener, Caner, Cenk... Az süre alan oyuncular bunlar. Mario Gomez varkne Cenk'in oynamaması kadar doğal bir şey olur mu? Arda 6 ay oynamadı ben yine de koydum. Fransa'ya kalmasaydık bunu bana sormazlar mıydı? Yine de koydum. Ben bir karar alırken ortaya çıkacak bütün dezavantajlarını göze alarak alıyorum bu kararları.

"BENİM BABAMIN OĞLU DEĞİLLER"

Oyuncular benim babamın oğlu değil. Ben bazı oyuncuların ses tonunu bilmem. Saygılarından sevgilerinden, yeni geldiklerinden, heyecanlarından tanışamadığım oyuncular var. Burada bir ego savaşı olamaz. Hayalim 30 tane dışarıda oynayan oyuncuyla milli takımı kurmak. Listeyi böyle Avrupa takımlarından açıklamak...

'3 günde 1 maç oynuyoruz, yoruluyoruz' demeçleri artık dünyada başarı isteyen ülkelerin sözleri değil. Ben teknik direktör olarak 3 günde 1 maç oynarım dersem oyuncu bu sözün arkasına sğınır bu anlamda söylüyorum.