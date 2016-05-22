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Fatih Terim “Kimseden Korkumuz Yok”

A Milli Takım teknik direktörü Fatih Terim İngilizleri bu zamana kadar yenememiş olmamızdan dolayı üzerimizde baskı yok, kimseden korkumuz yok dedi.

Fatih Terim “Kimseden Korkumuz Yok”

Milli Takımlar Direktörü Fatih Terim, İngiltere'ye karşı hiç kazanamamız ile ilgili, "Şimdiye kadar kazanamamışız. Daha önce yenemediysek bu kez yeneriz. Üzerimizde baskı yok. Kimseden çekinmiyoruz. Maça güçlü bir takımla çıkacağız. Artık her sınavımız ciddi" dedi. Oyuncu havuzunun içinde sadece takıma çağırılanlar değil, çok daha fazlasının olduğunu belirten Terim, EURO 2016'nın her futbolcu için çok önemli bir podyum olduğunun altını çizip şöyle devam etti: "Bu maç 23 kişilik kadro için hayal kuran futbolcular adına büyük bir fırsattır. Bazı şansları her zaman yakalayamazsınız. Bu şansı bulduğunuzda değerlendirmelisiniz. Buradan çıkıp Avrupa'nın yıldızları arasına girebilirsiniz. Böyle bir yıldız çıkarmak da bizim için sürpriz olmaz. Futbolcularımız görevlerini daha önce çok iyi yaptılar. İnşallah bunu EURO 2016'da da devam ettiririz."

Caner'i çok istekli gördüm
Gelen soru üerine Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin ile ilgili konuşan Fatih Terim, "Caner maalesef son 1 ayda oynayamadı. Onu da hazırlıyoruz. Onu antrenmanlarda da çok iştahlı gördüm" yorumunu yaptı.

Cenk: Rakibi iyi analiz ettik
Terim'le birlikte basın toplantısına katılan Cenk Tosun, İngiltere'yi iyi analiz ettiklerini belirtip "Rakibin iyi ve zayıf yönleri var. İki güçlü takım karşı karşıya gelecek. Arkalarına adam kaçırıp gol atmak istiyoruz" dedi..

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