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Fatih Terim'in yeni prensi Sinan Gümüş!

Galatasaray'da son oynadığı karşılaşmalarda gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çeken Sinan Gümüş Milli takım teknik direktörü Fatih Terim'in yeni prensi olarak anılıyor

Fatih Terim'in yeni prensi Sinan Gümüş!

 Galatasaray'ın son dönemde en büyük çıkış yapan futbolcusu olan Sinan Gümüş, hem teknik heyetin hem de sarı-kırmızılı camianın gözüne girmeyi başardı.

HERKESİN TAKDİRİNİ KAZANDI

Galatasaray'a geldikten sonra geçen sezon ayrılmamak adına U-21 Takımı'nda oynamayı bile kabul eden 22 yaşındaki genç yıldız adayı, öyle bir patlama yaptı ki herkese parmak ısırtacak hale geldi. Bu başarısıyla da bu sezon, oynadığı son 7 maçta 'kariyer rekoru'na imza atmayı başardı.

SON 7 MAÇTA 8 GOL ATTI

Almanya U-20 takımı da dahil olmak üzere, geride kalan 4 yıllık profesyonel kariyerinde toplam 7 golü bulunan Sinan Gümüş, bu sezon ise fileleri sallamaya başladı. yıldız oyuncu sarı-kırmızılı formayı giydiği lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki son 7 maçında, 8 gol atarak kariyer rekoru kırmayı başardı.

YAKIN TAKİP ALTINA ALINDI

Sinan Gümüş'ün yükselen bu performansını, Türkiye futbol direktörü Fatih Terim'in de EURO 2016 finalleri öncesi yakından takip ettiği öğrenildi.

TERİM'DEN DAVET BEKLIYOR

Burak ve Umut'un formsuzluğu nedeniyle A Milli Takım'da forvet sıkıntısı yaşayan Fatih Terim'in, Sinan'ı mart ayında Milli Takım'a davet edebileceği öğrenildi.
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