Fatih Terim'in Burak Yılmaz Rahatsızlığı!

Çin'in rekor ücretlerle Avrupa'yı sarsan transfer çılgınlığında yolu Pekin'e düşen Burak Yılmaz, yeni takımı ile Dubai'de kamp çalışmalarına başladı. Sağlık kontrolünden geçerek Guoan'la ilk idmanına çıkan Burak, Euro 2016'ya sıkıntılı gireceğe benziyor. Çin ekibiyle ilk maçına 6 Mart'ta çıkacak golcü futbolcu 9 ya da 10 maç oynadıktan sonra milli takım kampına katılacak. FIFA kurallarına göre kulüpler futbolcuları hazırlık maçları için 48 saat, turnuvalar için 14 gün önceden bırakmak zorunda. Euro 2016'nın hazırlık dönemini de düşündüğümüzde, Burak sadece 9-10 maça çıkmış olacak.



ARADA 9 SAAT FARK VAR

Göz önünde olmayan ABD, Katar, Hindistan, Çin gibi liglere genellikle kariyerinin sonuna gelmiş yıldızlar gidiyor. Hemen hemen hepsi milli takım kariyerlerini sonlandırdıktan sonra bu tercihi yapıyorlar. Xavi'den Steven Gerrard'a, Frank Lampard'dan Pirlo'ya kadar pek çok örnek verilebilir.

Önemli faktörlerden biri yolculuk mesafeleri. Zaten yaş itibarıyla düşüş yaşamaya başlamış futbolcular için milli takım seyahatleri ekstra problem yaratıyor. Çin-Türkiye arası uçuş süresi 9 saat. Arada 6 saatlik bir zaman dilimi var, jetlag faktörü nedeniyle fiziksel olarak futbol oynayacak seviyeye gelmek bazen 1-2 günü bulabiliyor.

'İMPARATOR' DÜŞÜNCELİ

Burak Yılmaz veda konuşmasında "Fatih Hocamı biraz üzgün gördüm, belki de oraya gittiğim içindir" demesi Terim'in de bu konuda düşünceli olduğunu gösteriyor. Çin Ligi'ne son dönemde ülke dışından toplam 45 futbolcu transfer oldu. Bu futbolcuların 22'si Güney Amerika, 14'ü Afrika, 9'u ise Avrupa ülkelerinin pasaportlarını taşıyor. Avrupa ülkelerinden gelen isimlerden 7'si kendi ülkeleri için hiç forma giymemiş. Sadece 2 futbolcunun Euro 2016 umudu var, onların da şansı az… Dolayısıyla, Euro 2016'da kadroda olması kesin olan Burak Yılmaz dışında hiçbir futbolcu Çin Ligi'ne gitmeyi tercih etmedi.