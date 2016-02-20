Fatih Terim'in Burak Yılmaz Rahatsızlığı!

Çin'in rekor ücretlerle Avrupa'yı sarsan transfer çılgınlığında yolu Pekin'e düşen Burak Yılmaz, yeni takımı ile Dubai'de kamp çalışmalarına başladı. Sağlık kontrolünden geçerek Guoan'la ilk idmanına çıkan Burak, Euro 2016'ya sıkıntılı gireceğe benziyor. Çin ekibiyle ilk maçına 6 Mart'ta çıkacak golcü futbolcu 9 ya da 10 maç oynadıktan sonra milli takım kampına katılacak. FIFA kurallarına göre kulüpler futbolcuları hazırlık maçları için 48 saat, turnuvalar için 14 gün önceden bırakmak zorunda. Euro 2016'nın hazırlık dönemini de düşündüğümüzde, Burak sadece 9-10 maça çıkmış olacak.
Çin'in rekor ücretlerle Avrupa'yı sarsan transfer çılgınlığında yolu Pekin'e düşen Burak Yılmaz, yeni takımı ile Dubai'de kamp çalışmalarına başladı. Sağlık kontrolünden geçerek Guoan'la ilk idmanına çıkan Burak, Euro 2016'ya sıkıntılı gireceğe benziyor. Çin ekibiyle ilk maçına 6 Mart'ta çıkacak golcü futbolcu 9 ya da 10 maç oynadıktan sonra milli takım kampına katılacak. FIFA kurallarına göre kulüpler futbolcuları hazırlık maçları için 48 saat, turnuvalar için 14 gün önceden bırakmak zorunda. Euro 2016'nın hazırlık dönemini de düşündüğümüzde, Burak sadece 9-10 maça çıkmış olacak.