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Fatih Terim Hakeme Ofsayt Pozisyonunu İzletti!

A Milli Takımımızın efsane Teknik Direktörü Fatih Terim İngiltere Türkiye arasında oynanan hazırlık maçında hakemin verdiği yanlış kararı cep telefonu ile hakeme izletti.

Fatih Terim Hakeme Ofsayt Pozisyonunu İzletti!

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, golün hemen ardından yardımcılarına pozisyonun görüntüsünü bulmalarını istedi. Cep telefonu yardımıyla görüntü hemen bulundu ve Terim'e iletildi.

Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin'in yönettiği karşılaşmadaki bu bariz hatayı hakemlere maç sırasında teknolojiyi kullanarak gösteren Terim'in bu hareketi Ada basınında da günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

"KULÜBEDE YASAĞI DELDİ GEÇTİ"

Daily Mail gazetesi, "Fatih Terim, İngiltere'nin golü sonrası cep telefonunu kullanarak "ofsayt" şikayetinde bulundu" ifadelerine yer verdi. Gazete ayrıca, Terim'in pozisyonun gösterdikten çabuk bir hareketle telefonu cebine koyduğunu ve kulübede mobil cihazların kullanımını engelleyen kuralların olduğunu belirtirken, bu hareketin türünün ilk örneği olduğunu vurguladı.

"ETIHAD'A VİDEO TEKNOLOJİSİNİ GETİRDİ"

The Sun gazetesi, "Türkiye Teknik Direktörü Fatih Terim, dördüncü hakeme Harry Kane'in ofsayt olduğunu 4.hakeme cep telefonundan göstererek, Etihad Stadyumu'na video teknolojisini getirdi" ifadelerini kullandığı haberinde Terim'in bugüne kadar yapılmamışı yaptığına değindi.

"TERİM ADA FUTBOLUNDA İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ"

"Terim, Ada futbolunda bir ilki gerçekleştirdi. Hakeme video teknolojisiyle ofsaytı gösterdi" yazan Daily Mirror gazetesi ise, Fatih Terim'in bir kez daha farkını ortaya koyduğuna dikkat çekti.

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