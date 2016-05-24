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Fatih Terim Fransızca Cevap Verdi!

A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, Fransızca biliyor musunuz sorusuna Fransızca cevap verdi.

Fatih Terim Fransızca Cevap Verdi!

Euro 2016 öncesi Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim Eurosport'a özel bir röportaj verdi. Kendisine yöneltilen sorulara espirili yanıtlar veren Fatih Terim, 'Fransızca biliyor musunuz' sorusuna ise Fransızca cevap verdi.

Terim ayrıca Euro 2016'yı aldığınızda yapacağınız en çılgınca şey ne olacak sorusuna da 'Kamuoyuna sunacağız. Arasından en çılgınca olana bakacağız' dedi.

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