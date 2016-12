Fatih Terim: "Finalde Almanya'yı İstiyorum"

Terim, Almanya'daki Kicker dergisine verdiği röportajda, Euro 2016'daki hedeflerini anlattı.



Kendisine "imparator" denildiğinin hatırlatılması üzerine Terim, bu lakabın üzerinde baskı oluşturduğunu ancak bundan gurur da duyduğunu ifade ederek, "Bunun için çok çalıştım. Tarihte çok komutanlar vardı, onları her zaman hayal ettim. Şükürler olsun ki büyük anları da yaşadım" ifadelerini kullandı.

Euro 2008'de elde edilen üçüncülüğün, kariyerindeki en büyük başarılardan biri olduğunu kaydeden Terim, "Az kalsın Almanya'ya karşı önemli bir başarı elde ediyorduk ancak şanssızdık. Sakatlık sorunumuz vardı, oynatabilecek 14 oyuncumuz bulunuyordu. Onlar da elinden geleni yaptı" değerlendirmesinde bulundu.

Euro 2016 için tedbirli olup olmadığına ilişkin soru üzerine tecrübeli teknik adam, "2008 ile bugün arasında büyük farklar var. Ben hocalık anlamında çok yeni şeyler öğrendim. 2008'de elde ettiğimiz üçüncülük, benim için yeterli değil. Gelişmemizin sınırına geldiğimizi düşünmüyorum. Biz kendimizi geliştirdik ve öğrendik" şeklinde görüş belirtti.

Terim, Euro 2016 hedeflerini, "Beklentilerimiz yüksek ancak sınırsız olanaklarımız yok. Başarılı olmak istiyoruz. Bunu herkes de istiyor. İyi çalışırsak ve takım olursak hiçbir şey imkansız değil. Ben gerçekçiyim, hayalci değil. Başaracağımızdan da şüphe duymuyorum" şeklinde aktardı.

"Hedefimiz daha yüksek"

Euro 2016 final inde Almanya ile karşılaşmak istediğini kaydeden Terim, Fransa'ya beşinci, altıncı veya sekizinci olmak için gitmeyeceklerini, hedeflerinin daha yüksek olduğunu vurguladı.

"Türkiye neden başarılı bir Avrupa Şampiyonası oynayacak?" sorusu karşısında Terim, "Türk futbolunu iyi tanımak lazım. Oyuncuları anlamak ve onlara gerekli disiplinle yaklaşmak gerekiyor. Bunun için duygu ve uygun bir sistem gerekli. Bu konuda uzmanlardan oluşan bir ekibim var. 'Türk futbolu sadece Fatih Terim 'dir' demek çok kolaycılık olur" ifadelerini kullandı.

Elemelere istenildiği gibi başlanamamasına karşın, inançlarını hiç kaybetmediklerini anlatan Terim, Arda Turan'ın takımdaki rolüyle ilgili olarak, "Arda bizim için bir yıldız. Onun başarılarını tartışmak gerekmiyor. Ancak tek yıldızımız olduğunu söylersek doğru olmaz. Başka güçlü oyuncular da var. Takımdaki yetenekler, gelecek yıllarda kendilerini ispatlayacaklar" değerlendirmesinde bulundu.

"Bundesliga bizim servetimiz"

Bundesliga'da oynayan gurbetçi futbolcuların kendileri için önemine değinen Fatih Terim, "Bundesliga bizim servetimiz. Bundesliga'nın bizim ligimizden farklı bir kültürü var. Genç oyuncuların gelişimi mükemmel. Bu durum takımımızı çeşitlendiriyor. Maksimum fayda elde etmeye çalışıyoruz. Almanya Futbol Federasyonu ile de çalışıyoruz" şeklinde görüş belirtti.

"Elimde, ülke dışında oynayan oyuncuların listesi var. Sadece Almanya'da değil Fransa, Hollanda, Danimarka, İsviçre veya Avusturya'da. Bir sürpriz olabilir" açıklamasında bulunan Terim, "Her oyuncu bizim merceğimizde. Avrupa'nın her yerinde, her oyuncu hakkında istatistiklerimiz var" ifadesini kullandı.