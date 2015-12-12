Fatih Terim EURO 2016 kura sonuçlarını değerlendirdi

2016 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nin (EURO 2016) kuraları çekildi. D Grubu'nda yer alan Türkiye'nin rakipleri İspanya, Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Paris Kongre Sarayı'nda gerçekleştirilen kura çekimi sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, "Çetin bir gruba düştük" dedi.

Tecrübeli teknik adamın açıklamaları şöyle;

"EURO 2016 Finalleri'nde ve kura çekiminde yer almaktan son derece gururluyuz. Elemelerde çetin bir gruptaydık. Finallerde de çetin bir gruba düştük. Saha içerisindeki hedef birliğine, gönül birliği yapmış bir takımın her şeyi başarabileceğini herkese gösterdik. Grubumuz, kağıt üzerinde diğer gruplara oranla daha zor gözüküyor. İlk hedefimiz D Grubu'nu ilk ikide tamamlamak. Oyuncularıma çok güveniyorum. Birlikte çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Bu kupada yeni yıldızlar ortaya çıkaracağız. Hiçbir ekipten çekinmeden ve keyif alarak elimizden geleni yapacağız. EURO 2008'de de Çek Cumhuriyeti ile grubun son maçında oynamıştık. Hayat böyle sürprizlerle dolu."