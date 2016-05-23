Fatih Terim “Dişe Diş Bir Mücadele Oldu”

"İngiltere'yle evinde oynamak zor. Bu çocuklara bravo deyin. Kazanmayı çok istemiştim"



Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim karşılaşma sonrası takımının futbolunu övdü. "İngiltere'yle her yerde oynamak zor ama İngiltere'de oynamak daha zor" diyen Fatih Hoca, "Oyunu zaman zaman %50-%50'ye getiren bir direnç gösterdik. Dünyanın en pahalı liginde forma giyen oyuncular ile Türk milli takımı oyuncuları dişe diş bir oyun ortaya koydu. İngiltere'nin gruplarda 10 maçta 3 gol yediğini unutmayalım" sözlerini kullandı. "Makus talihimiz devam ediyor. Gol atmayı umursamıyorum ama kazanmayı çok istiyordum" vurgusu yapan Terim, "Bu çocuklar ülkedeki insanlara 'Bravo çocuklar' dedirtmiştir. Biz diyoruz. Bir hazırlık maçı ama yine de kazanamadığımız için özür diliyorum. İlk gol ofsayt diyen var, penaltımız verilmedi diyen var. Deniz Hoca iyi maç yönetti, tebrik ettim. Yardımcıları onu yanılttı. İngiltere maçını önemsiyorum. Çünkü grubumuzdaki takımlar aşağı yukarı aynı güçte" tespitlerinde bulundu.



Caner on birde

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, İngiltere ile yapılan özel maçta, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve yaklaşık 1,5 aydır forma giymeyen Caner Erkin'i ilk 11'de sahaya sürerken, ileri uçta ise Cenk Tosun'a şans verdi. Caner'in maç kondisyon eksikliği sık sık ortaya çıktı.



Bir kaleye 7 kamera!

İngiltere ile Türkiye arasındaki özel maçta FIFA'nın onayıyla gol çizgisi teknolojisi kullanıldı. Premier Lig yönetiminin kararıyla, iki kalenin de yedişer kamerayla takip edildiği sistem, lig maçlarında 2013-2014 sezonundan bu yana kullanıyordu.



13 maçlık seri bitti

A Milli Futbol Takımı'nın 13 maçlık yenilmezlik serisi, İngiltere karşısında son buldu. Milliler, bu karşılaşmaya kadar çıktığı son 13 resmi ve özel maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik almıştı. En son mağlubiyetini 12 Kasım 2014'te Brezilya'ya karşı yaşayan ay-yıldızlılar, 557 gün sonra yenilgiyle tanıştı.