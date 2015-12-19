Fatih Terim'den çok konuşulacak açıklamalar!

Türkiye Milli Futbol Takımı Direktörü Fatih Terim, L'Equipe Magazine'e özel bir röportaj verdi. Deneyimli teknik adam, Yunanistan ile oynanan dostluk maçında yaşananlardan ötürü duyduğu üzüntüyü bir kez daha ifade ederken EURO 2016 hakkında da önemli açıklamalar yaptı. Terör konusunda da sert ve net mesajlar veren Terim, birlik çağrısın bulundu.

İşte Fatih Terim'in L'Equipe Magazine röportajı:





17 Ekim’de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda olanları açıklayabilir misiniz?

Bir hazırlık maçıydı. Komşumuz Yunanistan’ın milli marşını ıslıklayacağımıza inanmazdım. Artı, tribünlerde Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras ve Başbakanımız Ahmet Davutoğlu bulunuyordu. Yunanlılar bizim misafirimizdi. Bizim kültürümüzde komşulara saygı vardır, yabancıları iyi bir şekilde ağırlamak vardır. Eğer biz dışarıda bu ıslıklamalara maruz kalsaydık sinirlenirdik. Ben herkesin diğerine saygı duyduğu, farklılıkların normal karşılandığını bir coğrafyada büyüdüm.





Siz de sinirinizi basın toplantısında ifade etmeye karar verdiniz..

Milli marşlar sırasında taraftarlara döndüm ve iki elimi yukarı kaldırarak onlara sessiz olmaları gerektiğini söyledim. Normalde milli marşlar sırasında sabit bir şekilde durursunuz. Ama orada bu, benim görevimdi. Şaşırmıştım. Aslında çoğu kişi, milli marşı ıslıklayanları ıslıklıyordu ama tam bir kaos oluştu.





Neden bu kadar tahammülsüzlük?

Statlarda kendinizi dilediğiniz gibi ifade edebiliyorsunuz. Kalabalık önünde istediğiniz gibi esip gürlemek çok kolay. 100 kamera koyarak olay çıkaranları rahatlıkla bulabilirsiniz. İşte o zaman milli marşlar istendiği gibi söylenebilir. Maalesef son yıllarda, sadece Türkiye’de de değil, birçok ülkede bu tarz protestolar görüyoruz. Biz de bazen başka ülkelerde benzer durumlara maruz kalıyoruz. Ama böyle bir durumu asla destekleyemem.

Son yaşanan terör olaylarını dikkate alacak olursa sizce Euro 2016’da bir birlik sağlanabilecek mi?





Kesinlikle. Fransa büyük turnuvaları organize etmesini çok iyi bilen bir ülke. Güvenliği sağlamasını biliyorlar. Orada birlik olacağız, bayraklarımızı birbirimize vereceğiz, yemeğe gideceğiz, beraber eğleneceğiz.





Hala büyük tehditler var. 3 terörist Stade de France’a girmeye kalkışmıştı..

Teröre asla boyun eğmeyeceğiz. Aksine birlik olabildiğimizi, beraber yaşayıp oynayabildiğimizi göstereceğiz. Futbol her şeyden daha kuvvetli olacak. Bu yıkıcı olayların üstesinden gelmek için daha yüksek sesle konuşmalıyız.





Yunanistan Milli Marşı’nın ıslıklanmasının ardından Paris anısına yapılan saygı duruşunda da ıslıklamalar oldu. Bu Fransa’da şok etkisi yarattı

Tüm bu yaşananlar ülkemizin imajını zedeliyor. Aynı gün terör şüphesi yüzünden iki maç daha ertelenmişti. Bu çocuk oyunu değil. Terörist tehditler çok ciddi. Bu konu hakkında düşünmemiz gerekiyor. Ülkemizde, bu yaşananlara duyarsız kalmamamız gerekiyor. Biz bu değiliz. Benim ülkem yıllardır terörle uğraşıyor. Bu Türkiye için çok büyük bir problem. Yaşanan bu olaylardan dolayı Türkiye adına özür diliyorum. Bizim kalbimiz iyi, ama bazen kanımız deli olabiliyor.”

Kızgınlığınız hala geçmedi mi?

Bu kızgınlık değil duygu. Böyle bir şeyi asla kabul etmeyeceğim. Eğer saygı bekliyorsanız saygı göstereceksiniz. Milli takım ve onun teknik direktörü Türkiye’nin sembolü olmalı. Saha içi ve saha dışında verdiğimiz mesajlar çok önemli. Ama burada tepkiyi veren Fatih Terim değil, bir dünya vatandaşı.

Sizin bu açıklamalarınızı L’Equipe’te paylaştığımızda birçok yorum geldi..

Türkiye’de de çok fazla reaksiyon aldı açıklamalarım. Sosyal medya coştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan beni arayarak teşekkür etti, ayrıca bu olanları basın önünde de eleştirdi. Bir kereliğine büyün siyaset tek vücut oldu. Bu Türkiye’de çok kolay değildir. Bu hatayı kabul etmiyoruz. Sözlerimin bu kadar yankı bulacağını tahmin etmemiştim.

Bu sözlerinize rağmen Haziran’da Fransız taraftarlardan sert bir karşılama bekliyor musunuz?

Sorunuz tehlikeli. 24 ülke bu turnuvaya katılmaya hak kazandı. Tek Müslüman ülke biziz. Biz futbol oynamaya geleceğiz; din, dil, farklılıklar önemli değil. Bu argümanı kullanmamamız lazım. Sıcak bir şekilde karşılanacağımıza inanıyorum. Hem zaten Fransa’da ne kadar Müslüman var?

Milyonlarca..

Fransa birçok uyruktan vatandaşı barındırıyor, insanları kategorize etmemeliyiz. Bizim takımımız ayıran değil birleştiren duyguları ön plana çıkarmalı. Biz sizin yanınızdayız.

Bu röportaj sizin güçlü bir mesaj vermenizi sağladı..

Umarım herkes ikna olmuştur.. Böyle konuşmaya devam edeceğim.

EURO 2008 çok fazla inanılmaz işe imza atmıştınız. 2016’da bu potansiyel var mı? Sportif ve duygusal anlamda..

Biz asla vazgeçmeyiz. 2008’de her şeye rağmen yarı finale kalmıştık. Almanya’ya son dakika golüyle mağlup oldu. Biliyorsunuz bir tane odamın duvarında şu sözüm yer alıyor: “İmkansız diye bir şey yoktur. Mucizeler biraz zaman alır.” Galatasaray’ı Şampiyonlar Ligi’nde ilk 3 maçta 1 puanı varken gruptan çıkardım. EURO 2016 elemelerinde ilk 3 maç sonunda 1 puanımız vardı ve Fransa biletlerini almıştık. Bu bizim 1 numaralı hedefimizdi. İkincisi, biz Müslüman bir ülkeyiz ama ondan önce Avrupalıyız. Bu turnuvaya diğer Avrupalı ülkelerle birlikte katılmak istiyoruz. Biz Müslüman Avrupalılarız. Biz de Avrupa’nın parçalarından biriyiz.

Arda Turan haricinde bu takımı çok iyi tanımıyoruz. Gerçekten mucizelere imza atabilir misiniz?





2015’i yenilgisiz kapattık. Birbiriyle dayanışma halinde olan bir oyuncu grubumuz var, bu gücümüz de bu. Her zaman da böyleydi. Göze hoş gelen, atak, dinamik, teknik bir futbol oynamalıyız. 2008’deki gibi birlik olmalıyız.

Kaynak : Ajansspor