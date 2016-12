Fatih Terim: Caner’i İştahlı Gördüm

Terim, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) hazırlıkları kapsamında yarın İngiltere ile deplasmanda yapacakları özel maç öncesinde City of Manchester Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.





Roy Hodgson'ın İngiltere'ye çok şey kattığını belirten Terim, "Roy'un olduğu her takım dikkat edilmesi gereken bir takımdır. Biz de elimizdeki en iyi takımı sahaya süreceğiz. Artık geriye sayım başladı. Bundan sonraki her hazırlık maçımız bir öncekinden çok daha ciddi olacaktır." ifadelerini kullandı.





İngiltere'nin grup maçlarından kayıpsız çıktığını, az gol yiyip, çok gol atan bir takım olduğuna dikkati çeken deneyimli teknik adam, rakiplerine karşı iyi bir futbol ortaya koyacaklarını söyledi.





Terim, İngiltere'nin EURO 2016'da neler yapabileceğiyle ilgili bir soruya, "Grubunda çok fazla sorun olacağını düşünmüyorum. Çok rahat çıkacağını tahmin ediyorum. Diğer turnuvalarda yaşadığı hayal kırıklığını yaşamayacaklardır." yanıtını verdi.





Fatih Terim, Türk Milli Takımı'nın İngiltere ile şu ana kadar oynadığı 10 maçta galibiyetinin bulunmamasıyla ilgili bir soru üzerine, şunları kaydetti: "Şimdiye kadar kazanamamışız. Ben de ilk defa teknik direktör olarak İngiltere'ye karşı oynayacağım. Çok ciddi bir takımla karşılaşacağız. Burak yok, Arda yok, Serdar Aziz yok, Nuri yok. Türk Milli Takımı'nın kimseden çekinecek, korkacak, neticelerden dolayı kendini üzecek bir durumu yok. Sonuç itibarıyla her maçı çok iyi oynayıp amacına ulaşmaya çalışan bir felsefeye sahibiz. Son 1-1,5 yılda iyi gidiyoruz. Herkes her maçı kazanmak ister. İlk golü de atsın, ikincisini de atsın ama onun tesirinin altında kalarak olmaz. O başka bir dönemdeydi. Kaybetme korkusu yaşamadan ciddi hazırlık yapma felsefemiz var. Bu maç da onlardan birisi. İnşallah yarın bıraktığımız yerden, tüm takım bir arada olmasak da olanlarla birlikte bu işin üstesinden geliriz. İstatistik her şeyi göstermiyor."







"Ben de turnuvaya hazırlanıyorum"





Fatih Terim, Fransa'da düzenlenecek EURO 2016 öncesinde kendisinin de milli takım gibi turnuvaya hazırlandığını söyledi. Hazırlık döneminde sigarayı bıraktıktan sonra aldığı kilolardan arındığını ifade eden Terim, "Ben de spor yapıyorum. Takımın formda olması kadar teknik adamların da formda olması önemlidir. Ümit ederim ben de kendimi takımın formuna uydururum. Kendimi üç hanımefendiye teslim ettim, eşime ve iki kızıma." değerlendirmesinde bulundu. Deneyimli teknik adam, Avrupa basınında Oğuzhan Özyakup ve Hakan Çalhanoğlu'nun şampiyonada yıldız adayı olarak gösterilmesiyle ilgili de, "Birçok genç arkadaşımız var. Burası bir festival. Bu festivalde güzel filmler birinci olur. İnşallah bizim oyuncularımız Avrupa'nın en önemli kulüpleri tarafından istenir. Burası çok önemli bir şans ve platformdur." dedi. Aday kadrodaki futbolcuların transfer konularını hallederek gelmelerinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Terim, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ümit ederim bir an evvel sonuç alırlar. Çünkü problemli gitmek onları başka bir dünyaya alıp götürebilir. Biz onlara gereğini söyledik tam motive olabilmeleri için. Türk Milli Takımı oyuncuları bahanelerin arkasına sığınmamayı öğrendiler, profesyonellik böyle bir şey. Bu belki de bazılarının hayatında kendilerine gelmeyecek bir şans. Bunun kıymetini bilmek lazım. 'Favori İngiltere, Fransa, İspanya, Almanya' gibi şeyler duyacağına, kendisinin ve ülkesinin ismini duyacağı bir başarıyı hayal etmeli. Bu istasyon her zaman trenin duracağı bir istasyon değil. Burası A Milli Takım, onlar da kalburüstü oyuncular."







"Caner'i iştahlı gördüm"