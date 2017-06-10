Fatih Terim Arda Turan açıklaması! Fatih Terim Arda için ne dedi?

Geçtiğimiz gün Arda Turan milli takım uçağında Bilal Meşe'ye fiziki saldırıda bulunmuş tüm ülke gündemi bir anda değişmişti. Yaşanan bu tatsız olayın ardından Fatih Terim ve Futbol Federasyonunun aldığı ortak karar ile Arda Turan kamptan gönderilmişti. Bu olay sonrasında ise Arda Turan Milli Takım'da bir daha yer almayacağını açıklamıştı.



Bugün ise Fatih Terim Arda Turan krizi sonrası ilk defa gazetecilerin sorularını yanıtladı.





İşte Terim'in açıklamaları:

"Birçok konunun aydınlanmasını istediğinizden eminim. Günlerdir kamuoyunu, bizleri, Türk halkını meşgul eden birçok olay oldu. Hatta son bir ay diyebilirim genel baktığımızda. Ancak milli takımda görev yaptığım sürece içinde herkesten birkaç ricam oldu. Allah aşkına şu maçlar bitene kadar 'sabredelim' dedim. Sorun varsa, maçtan sonra; problem varsa, 2 gün 'sabredelim' dedim. Kavga, hakaret, iftira, çekişme... Yaşanmamış birçok olayı, tartışılacak noktaya getirmeyelim diye ricada bulunmuştum. Bunların milli takımı etkilememesini istedim. Bunu söylemekten yorgun düştüm. Her kampta ben bunları ifade etmekten yoruldum. Aynı şeyleri söyleyip farklı sonuç beklemek delilerin işi. Ne maçtan 24 saat önce TV'ye çıkan oyuncu oldu, ne de maçtan 1 gün önce demeç veren yönetici oldu. Sözümü tuttunuz."

"MİLLİ TAKIMIN BAŞARISINI ÖNLEMEK İSTEDİLER, ARTIK YETER!"







"Birçok insan milli takımın başarısını önlemek adına haraket etti. Açın bakın, kimlerin neler yaptığını göreceksiniz. Artık yeter! Yüreğim hakikaten, hem kabardı, hem de daraldı. Maç öncesinde maçla ilgili sorular dışında soru almayacağım. Yarınki maçtan sonra ne sorunuz varsa hepsine cevap vereceğim. Her şeyi açıklamak niyetindeyim. Maçın ardından istediğinizi sorabilirsiniz. Gri alan bırakmayacağız. Konuşmasam da yalanları, iftiraları, spekülasyonları gerçek zannedeceksiniz."





"SUSMAYA GÖNLÜM RAZI DEĞİL"







"Yaşanmış şeyler var, söylesem, kendime, aklıma, tecrübeme, kişiliğime, ne de karakterime uygun bulmuyorum. Sussam, konuşmuyor demek ki diyeceksiniz. Buna da gönlüm razı değil. Zaman zaman gerginlikten beslendiğimi duyduğum olmuştur. Evet, beslenmem ama, korkmam da."